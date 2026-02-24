CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünyanın en kapalı kutusu Kuzey Kore'de, iktidardaki İşçi Partisi'nin (WPK) 9. Kongresi sadece ülkenin 5 yıllık ekonomik ve askeri planlarını değil, Kim hanedanlığı içindeki güç mimarisini de sarsan kararlara sahne oldu. Kim Jong-un, partinin en üst makamı olan Genel Sekreterliğe yeniden seçilerek koltuğunu perçinlerken, kız kardeşi Kim Yo-jong'un resmi makamındaki yükselişi "veliahtlık" tartışmalarını alevlendirdi.

Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 1

Uzun süredir rejimin dış dünyaya karşı "en sert yüzü" ve "siyasi mesaj taşıyıcısı" olan Kim Yo-jong, Merkez Komite bünyesinde "Bölüm Başkan Yardımcılığı" görevinden, 17 kilit daireden birinin başına "Direktör (Daire Başkanı)" olarak atandı.

Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 2

Güney Koreli uzmanlara göre bu hamle sıradan bir unvan değişikliği değil; Kim Yo-jong'un fiilen "bakan" yetkileriyle donatılması anlamına geliyor.

Özellikle Trump dönemi diplomasisindeki tecrübesi ve "süreç hafızası" ile tanınan Yo-jong, artık sadece bir kardeş değil, imza yetkisi olan resmi bir figür.

Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 3

TAHTIN GÖLGESİNDEKİ GERİLİM: HALA KIZ KARDEŞ Mİ, GENÇ KIZ MI?

Son dönemde Kim Jong-un'un ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae'nin askeri törenlerde boy göstermesi "Gelecekteki lider o mu?" sorusunu sordurmuştu.

Ancak bu son kongre gösterdi ki; fotoğraflarda kızı olsa da, kadrolarda kız kardeşi var. Analistler bu durumu iki şekilde okuyor:

Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 4
  1. Güç Konsolidasyonu: Kim Jong-un, amcasını bile idam ettiren bir sistemde sadece en güvendiği kan bağına, yani kız kardeşine stratejik kapıları açıyor.
  2. Halefiyet Satrancı: Küçük kızı bir sembol olarak hazırlanırken, kız kardeşi rejimi ayakta tutan "teknokratik güç" ve "gölge lider" olarak konumlandırılıyor.
Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 5

KONGREDE STRATEJİK SESSİZLİK: ABD VE GÜNEY KORE'YE 'GÖRMEZDEN GELME' MESAJI

Kim Jong-un'un kongre konuşmasında en dikkat çeken detay, diplomatik temas arayışındaki ABD ve Güney Kore'den hiç bahsetmemesi oldu.

  • Temkinli Bekleyiş: Uzmanlar, Pyongyang'ın nisan ayında gerçekleşecek olan Trump-Şi Cinping zirvesi gibi küresel belirsizlikleri beklediğini ve "duruma göre pozisyon alma" taktiği izlediğini belirtiyor.
Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 6
  • Nükleer Caydırıcılık: Kim, dış dünyayla diyalog yerine "ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını daha da güçlendirme" ve "tam bağımsız kalkınma" vurgusu yaparak niyetini belli etti.
Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 7

Kim Yo-jong'un hangi dairenin başına geçtiğinin devlet medyasında gizli tutulması, onun Güney Kore ile ilişkiler veya nükleer strateji gibi "gri alanlarda" çok daha gizli ve geniş yetkilerle donatıldığının işareti olarak yorumlanıyor.

Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 8

İSVİÇRE EĞİTİMİ VE 'SERT DİPLOMASİ'NİN YENİ YÜZÜ

1980'lerin sonunda doğan ve İsviçre'de eğitim gördüğü bilinen Kim Yo-jong, klasik bir diplomat profilinden çok uzak. 2018 Kış Olimpiyatları ile dünyayı selamlayan "yumuşak yüzlü" kardeş, zamanla Güney Kore'ye yönelik "köpek" ve "korkak haydutlar" gibi sert ifadelerin altındaki imzaya dönüştü.

Bu "kötü polis" rolü, lider Kim Jong-un'un manevra alanını korurken, rejimin en keskin mesajlarını dünyaya ulaştırıyor.

Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 9

Pyongyang'da saflar sıkılaşıyor.

Kim Jong-un hem kendi koltuğunu sağlamlaştırıyor hem de ailesini devlet mekanizmasının her hücresine yerleştiriyor.

Kim Yo-jong'un bu terfisi, Kuzey Kore'nin önümüzdeki 5 yılda çok daha kontrollü ama bir o kadar da sert bir dış politika izleyeceğinin en somut kanıtı.

Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi 10

İşte Kuzey Kore'den bazı kareler...