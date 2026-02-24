Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi

Kim Yo-jong'un hangi dairenin başına geçtiğinin devlet medyasında gizli tutulması, onun Güney Kore ile ilişkiler veya nükleer strateji gibi "gri alanlarda" çok daha gizli ve geniş yetkilerle donatıldığının işareti olarak yorumlanıyor.

İSVİÇRE EĞİTİMİ VE 'SERT DİPLOMASİ'NİN YENİ YÜZÜ

1980'lerin sonunda doğan ve İsviçre'de eğitim gördüğü bilinen Kim Yo-jong, klasik bir diplomat profilinden çok uzak. 2018 Kış Olimpiyatları ile dünyayı selamlayan "yumuşak yüzlü" kardeş, zamanla Güney Kore'ye yönelik "köpek" ve "korkak haydutlar" gibi sert ifadelerin altındaki imzaya dönüştü.

Bu "kötü polis" rolü, lider Kim Jong-un'un manevra alanını korurken, rejimin en keskin mesajlarını dünyaya ulaştırıyor.