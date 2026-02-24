Kuzey Kore'de güç savaşında kritik hamle! Kim Jong-un o ismi terfi ettirdi
Dünyanın en kapalı kutusu Kuzey Kore'de, iktidardaki İşçi Partisi'nin (WPK) 9. Kongresi sadece ülkenin 5 yıllık ekonomik ve askeri planlarını değil, Kim hanedanlığı içindeki güç mimarisini de sarsan kararlara sahne oldu. Kim Jong-un, partinin en üst makamı olan Genel Sekreterliğe yeniden seçilerek koltuğunu perçinlerken, kız kardeşi Kim Yo-jong'un resmi makamındaki yükselişi "veliahtlık" tartışmalarını alevlendirdi.
Uzun süredir rejimin dış dünyaya karşı "en sert yüzü" ve "siyasi mesaj taşıyıcısı" olan Kim Yo-jong, Merkez Komite bünyesinde "Bölüm Başkan Yardımcılığı" görevinden, 17 kilit daireden birinin başına "Direktör (Daire Başkanı)" olarak atandı.
Güney Koreli uzmanlara göre bu hamle sıradan bir unvan değişikliği değil; Kim Yo-jong'un fiilen "bakan" yetkileriyle donatılması anlamına geliyor.
Özellikle Trump dönemi diplomasisindeki tecrübesi ve "süreç hafızası" ile tanınan Yo-jong, artık sadece bir kardeş değil, imza yetkisi olan resmi bir figür.
TAHTIN GÖLGESİNDEKİ GERİLİM: HALA KIZ KARDEŞ Mİ, GENÇ KIZ MI?
Son dönemde Kim Jong-un'un ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae'nin askeri törenlerde boy göstermesi "Gelecekteki lider o mu?" sorusunu sordurmuştu.
Ancak bu son kongre gösterdi ki; fotoğraflarda kızı olsa da, kadrolarda kız kardeşi var. Analistler bu durumu iki şekilde okuyor:
- Güç Konsolidasyonu: Kim Jong-un, amcasını bile idam ettiren bir sistemde sadece en güvendiği kan bağına, yani kız kardeşine stratejik kapıları açıyor.
- Halefiyet Satrancı: Küçük kızı bir sembol olarak hazırlanırken, kız kardeşi rejimi ayakta tutan "teknokratik güç" ve "gölge lider" olarak konumlandırılıyor.
KONGREDE STRATEJİK SESSİZLİK: ABD VE GÜNEY KORE'YE 'GÖRMEZDEN GELME' MESAJI
Kim Jong-un'un kongre konuşmasında en dikkat çeken detay, diplomatik temas arayışındaki ABD ve Güney Kore'den hiç bahsetmemesi oldu.
- Temkinli Bekleyiş: Uzmanlar, Pyongyang'ın nisan ayında gerçekleşecek olan Trump-Şi Cinping zirvesi gibi küresel belirsizlikleri beklediğini ve "duruma göre pozisyon alma" taktiği izlediğini belirtiyor.