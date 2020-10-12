Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ilk kez böyle göreceksiniz! Gözyaşları içinde özür diledi

GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.