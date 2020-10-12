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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ilk kez böyle göreceksiniz! Gözyaşları içinde özür diledi

Dünyanın en sıra dışı lideri olarak bilinen Kim Jong Un, iktidardaki İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamaları ile dünyayı şoke etti. Büyük askeri geçidin yapıldığı törende kürsüye çıkarak uzun bir konuşma yapan Kim Jong-un gözyaşlarına boğuldu. Kim, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi

Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 11:10
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ilk kez böyle göreceksiniz! Gözyaşları içinde özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümünde, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ilk kez böyle göreceksiniz! Gözyaşları içinde özür diledi

GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ilk kez böyle göreceksiniz! Gözyaşları içinde özür diledi
Kuzey Kore'nin önceki liderleri olan dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" diye konuştu.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ilk kez böyle göreceksiniz! Gözyaşları içinde özür diledi

"BÜYÜK ZORLUKLAR, GÖRÜLMEMİŞ FELAKETLER"

Kim, konuşmasının önemli bir bölümünü, alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırdı, "büyük zorluklar", "sayısız sıkıntılar" ve "görülmemiş felaketler"den söz etti.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ilk kez böyle göreceksiniz! Gözyaşları içinde özür diledi
Koronavirüs salgınıyla ekonomik zorlukların iyice ağırlaştığı ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin'le ticareti büyük oranda düştü.