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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yeni füze iddiası! Kim Jong-un neler yaptı?

Kim Jong-un bir kez daha dünya basınını ayağa kaldırdı. ABD ile müzakerelerinin sona ermesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni füzeler fırlattığı iddia edildi. Kim Jong-un dünyanın en çok merak edilen liderlerinden biri olurken, yaptıkları araştırılır hale geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birçok özelliği hala biliniyor. İşte adeta sır küpü olan Kim Jong-un'un hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 15:18
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yeni füze iddiası! Kim Jong-un neler yaptı?

Kim Jong-un bir kez daha dünya basınını ayağa kaldırdı. ABD ile müzakerelerinin sona ermesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni füzeler fırlattığı iddia edildi. Kim Jong-un dünyanın en çok merak edilen liderlerinden biri olurken, yaptıkları araştırılır hale geldi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yeni füze iddiası! Kim Jong-un neler yaptı?

İŞTE O İDDİA

ABD ile müzakerelerin çökmesinin ardından füze testlerine başlayan Kuzey Kore, bugün yeni füzeler daha fırlattı.

İlk açıklamayı yapan Güney Kore, daha önce birçok kez olduğu gibi tanımlanamayan iki cismin ateşlendiğini bildirdi. Japonya ise, dakikalar sonra Pyongyang yönetiminin yeni bir denemeye giriştiğini duyurdu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yeni füze iddiası! Kim Jong-un neler yaptı?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birçok özelliği hala biliniyor. İşte adeta sır küpü olan Kim Jong-un'un hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler..

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yeni füze iddiası! Kim Jong-un neler yaptı?

KİM JONG-UN'UN BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ

Kuzey Kore'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı. İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri…

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yeni füze iddiası! Kim Jong-un neler yaptı?

Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.