Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yeni füze iddiası! Kim Jong-un neler yaptı?

Kim Jong-un bir kez daha dünya basınını ayağa kaldırdı. ABD ile müzakerelerinin sona ermesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni füzeler fırlattığı iddia edildi. Kim Jong-un dünyanın en çok merak edilen liderlerinden biri olurken, yaptıkları araştırılır hale geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birçok özelliği hala biliniyor. İşte adeta sır küpü olan Kim Jong-un'un hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler...