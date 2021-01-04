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Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi...

Belgeselci Gordon Buchanan kutup ayılarını görüntülemek isterken kendisini riske atacak bir olaya imza attı. Sert plastikten yapılmış kafesinin içine giren Buchanan, bir kutup ayının saldırısına uğradı. Kafesi devirmeye ve kırmaya çalışan kutup ayısı böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 15:18
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Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi...

İskoç belgeselci Gordon Buchanan, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı.

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Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi...

Kutup ayıları, karadaki en büyük etobur hayvanlardır ve buzlu habitatları onlara sunacak bitki örtüsüne sahip olmadığından, tüm ayı türlerinin en etçillerindendir. Devasa mideleri vardır.

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Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi...

Aynı zamanda tehlikelidirler. Bir insanı kolayca alt edebilirler ve pençeli yumruğunu sallamalarıyla başını kesebilirler.

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Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi...

Buchanan, genelde deniz altında köpekbalıklarını gözlemek için kullanılan bir kafesin içinde kutup ayılarının davranışlarını izlemeye karar verdi.

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Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi...

İşin en heyecanlı kısmı ise yüzlerce kilo ağırlığındaki bu ayının Buchanan'ı bir sonraki yemeği yapma çabasıydı.