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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi... Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi... Belgeselci Gordon Buchanan kutup ayılarını görüntülemek isterken kendisini riske atacak bir olaya imza attı. Sert plastikten yapılmış kafesinin içine giren Buchanan, bir kutup ayının saldırısına uğradı. Kafesi devirmeye ve kırmaya çalışan kutup ayısı böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 04.01.2021 15:18
İskoç belgeselci Gordon Buchanan, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kutup ayıları, karadaki en büyük etobur hayvanlardır ve buzlu habitatları onlara sunacak bitki örtüsüne sahip olmadığından, tüm ayı türlerinin en etçillerindendir. Devasa mideleri vardır.
Aynı zamanda tehlikelidirler. Bir insanı kolayca alt edebilirler ve pençeli yumruğunu sallamalarıyla başını kesebilirler.
Buchanan, genelde deniz altında köpekbalıklarını gözlemek için kullanılan bir kafesin içinde kutup ayılarının davranışlarını izlemeye karar verdi.
İşin en heyecanlı kısmı ise yüzlerce kilo ağırlığındaki bu ayının Buchanan'ı bir sonraki yemeği yapma çabasıydı.