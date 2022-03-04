Küresel şirketler Rusya'dan kaçıyor! Küresel göç

Rusya-Ukrayna savaşının ardından uygulanan yaptırımlar küresel devlerin kaçmasına neden oldu. Sanayiden tekstile, teknolojiden enerjiye birçok alanda meydana gelen kaçış Rusya ekonomisine yara verdi. Batı ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.