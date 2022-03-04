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Küresel şirketler Rusya'dan kaçıyor! Küresel göç

Rusya-Ukrayna savaşının ardından uygulanan yaptırımlar küresel devlerin kaçmasına neden oldu. Sanayiden tekstile, teknolojiden enerjiye birçok alanda meydana gelen kaçış Rusya ekonomisine yara verdi. Batı ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.

Giriş Tarihi: 04.03.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 16:55
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Küresel şirketler Rusya’dan kaçıyor! Küresel göç

Rusya`nın Ukrayna`ya yönelik saldırısı devam ederken, teknolojiden otomotive, havacılıktan enerjiye pek çok sektörde dünyanın önde gelen şirketleri Rusya`yı terk ediyor.

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Küresel şirketler Rusya’dan kaçıyor! Küresel göç

Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik yaptırım dalgası devam ederken, ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

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Küresel şirketler Rusya’dan kaçıyor! Küresel göç

Batı ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.

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Küresel şirketler Rusya’dan kaçıyor! Küresel göç

Rusya'nın saldırılarının devam etmesiyle yaptırımların kapsamları giderek genişletilirken, son olarak Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada bazı Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

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Küresel şirketler Rusya’dan kaçıyor! Küresel göç

TEKNOLOJİDEN OTOMOTİVE, HAVACILIKTAN ENERJİYE PEK ÇOK SEKTÖRDEN TEPKİ GELDİ

Ülkeler, Rusya'ya saldırgan tutumu nedeniyle ağır bedel ödetmek ve uluslararası finans sisteminden izole etmek için çeşitli adımlar atmaya devam ederken, büyük uluslararası şirketlerden de Rusya'ya yönelik tepki gecikmedi.