ANALİZ | Küresel gücün geçtiği yer: Boğazlar! Masanın güçlü aktörü kim?

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 16:19 Son Güncelleme: 24 Ocak 2026 16:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Dünya ticaretinin ve enerji tasarrufunun can damarı olan boğazlar, küresel güç mücadelesinin merkez üssü haline geldi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla bu satranç tahtasının tam olarak yer alan Türkiye'de, "Boğaz Kavgası" olarak bu büyük rekabette jeopolitik bir kilit rolü üstleniyor. Bir asır önce Çanakkale'de verilen varlıkların mücadelesi, bugün modern dünyanın enerji hatları ve ticaret koridorları üzerinden çok daha geniş bir coğrafyada devam ediyor. İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz belgeseli...

Dünya haritasına uzaktan erişim, her şey serbest görünse de yaklaştıkça küresel ticaretin birkaç dar boğazda sıkıştığı gerçek, gün yüzüne çıkıyor. Dünyanın enerji ve ticaret merkezini boğazlar belirliyor. Şayet bir boğaz kapanırsa dünya sarsılıyor ve enerji verileri ayakta duruyor. Türkiye; İstanbul ve Çanakkale Boğazları küresel ile güç mücadelesinin tam da merkezinde. ANALİZ | KÜRESEL GÜCÜN GEÇTİĞİ YER: BOĞAZLAR İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz belgeseli...

Analizde belgeselde vurgulandığı şekilde boğazlar, coğrafyanın küresel güce dönüştüğü kritik geçiş noktaları olarak tanımlanıyor. Literatürde "Boğulma Noktası" yani küresel sistem şok noktaları olarak askeri olarak önerilen bu su yolları, dünya ekonomisinin kaderini tayin ediyor.

Bugün dünya deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 60'ı, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 35'i sadece Hürmüz ve Malakka gibi bir avuç dar boğaz üzerinden gerçekleştiriliyor.

21. YÜZYILIN YENİ CEPHESİ: ENERJİ HATLARI

Eskiden sadece savaş meydanlarında konuşulan stratejiler, 21. yüzyılda yer enerji hatlarına ve lojistik koridorlara bırakıldı. Petrol, doğalgaz ve LNG üretildiği yerde değil, taşındığı boğazlarda üretilen bir değer kazanıyor. Haberde yer alan analizde, boğazları kontrol edenin sadece gemileri değil, aynı zamanda küresel fiyatlar, piyasaları ve hatta siyaseti de kontrol ettiği belirtiliyor. Herhangi bir boğazın kısa süreliğine bile kapanması; Navlun fiyatlarının fırlamasına, piyasa raflarının boşalmasına ve dünya ekonomisinin sarsılmasına neden oluyor.