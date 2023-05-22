Kuralları yıkan adam: Erdoğan! Dünya medyası böyle gördü: 20 yıllık sadık bir desteği var

Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyanın gözü de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Başkan Erdoğan'la ilgili bir analize yer veren gazete, Erdoğan'ın kuralları yıkan bir adam olduğunu ifade etti. Halkın ona 'reis' dediğini söyleyen gazete, "Türkiye'yi jeopolitik bir güce dönüştürdü. 20 yıllık sadık bir desteği var. Bütün zorlukları aştı" sözlerine yer verdi.