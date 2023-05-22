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Kuralları yıkan adam: Erdoğan! Dünya medyası böyle gördü: 20 yıllık sadık bir desteği var

Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyanın gözü de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Başkan Erdoğan'la ilgili bir analize yer veren gazete, Erdoğan'ın kuralları yıkan bir adam olduğunu ifade etti. Halkın ona 'reis' dediğini söyleyen gazete, "Türkiye'yi jeopolitik bir güce dönüştürdü. 20 yıllık sadık bir desteği var. Bütün zorlukları aştı" sözlerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:19
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Kuralları yıkan adam: Erdoğan! Dünya medyası böyle gördü: 20 yıllık sadık bir desteği var

Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.

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Kuralları yıkan adam: Erdoğan! Dünya medyası böyle gördü: 20 yıllık sadık bir desteği var

Dün akşam saatlerinde The Economist Times'ta yayımlanan bir haberde Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili analizlere yer verildi.

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Kuralları yıkan adam: Erdoğan! Dünya medyası böyle gördü: 20 yıllık sadık bir desteği var

Haberde, "69 yaşındaki Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesinde 'yenilmezlik' algısı yaratıyor" sözlerine yer verildi.

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Kuralları yıkan adam: Erdoğan! Dünya medyası böyle gördü: 20 yıllık sadık bir desteği var

Erdoğan'ın muhalefete karşı güçlü ve ayakta durduğunu ifade eden gazete, "Geçen pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından Erdoğan, tüm zorlukların üstesinden geldiğini bir kere daha açıkça ortaya koydu" denildi.

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Kuralları yıkan adam: Erdoğan! Dünya medyası böyle gördü: 20 yıllık sadık bir desteği var

Erdoğan'ın iktidarını muhtemelen 2028'e kadar uzattığını ifade eden The Economist Times, "İddialı alt yapı projeleri ve Türkiye'yi jeopolitik bir güce dönüştürüyor" dedi.