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Kraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı

Son dakika haberleri... İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın eşi Konsort Kraliçe Camilla, Buckingham Sarayı'nda nedime pozisyonunu kaldırarak bir geleneğe son verdi. Ancak Camilla nedimelerin tanımını "Kraliçe'nin refakatçileri" adıyla değiştirerek 6 yakın arkadaşını bu göreve atadı.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:48
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Kraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı

Refakatçi, danışman ve sekreter rollerini üstlenen nedimeler, Charles'ın annesi Kraliçe 2'nci Elizabeth ile kız kardeşi Prenses Margaret'e resmi görevlerde ve yurtdışı turlarında eşlik ederek kraliyette önemli rol oynamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı

Ancak Camilla nedimelerin tanımını "Kraliçe'nin refakatçileri" adıyla değiştirerek 6 yakın arkadaşını bu göreve atadı. Refakatçilere sembolük maaş verileceği bildirildi.

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Kraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı

Camilla'nın refakatçilerinin rollerinin gayrı resmi olacağı ve nedimelerin aksine mektuplara yanıt vermek veya program planlamak gibi görevlere dahil olmayacakları bildirildi.

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Kraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı

Bir kraliyet kaynağı, "Konsort Kraliçe, kesinlikle nedime istemedi veya buna hiç ihtiyaç duymadı. Kraliçenin refakatçilerinin farklı bir rolü olacak. Majestelerine destek ve arkadaşlık sağlamak için oradalar" dedi. (Eşinden dolayı kraliçe olanlara konsort kraliçe deniliyor).

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Kraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı

YUMURTALI SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı.