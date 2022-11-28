HaberlerGaleriKraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı
Kraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı
Son dakika haberleri... İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın eşi Konsort Kraliçe Camilla, Buckingham Sarayı'nda nedime pozisyonunu kaldırarak bir geleneğe son verdi. Ancak Camilla nedimelerin tanımını "Kraliçe'nin refakatçileri" adıyla değiştirerek 6 yakın arkadaşını bu göreve atadı.
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:48Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:48