Kraliyet geleneklerine son verdi! Nedime pozisyonunu kaldırdı 6 arkadaşını işe aldı! Dikkat çeken Prenses Charlotte detayı

Bir kraliyet kaynağı, "Konsort Kraliçe, kesinlikle nedime istemedi veya buna hiç ihtiyaç duymadı. Kraliçenin refakatçilerinin farklı bir rolü olacak. Majestelerine destek ve arkadaşlık sağlamak için oradalar" dedi. (Eşinden dolayı kraliçe olanlara konsort kraliçe deniliyor).