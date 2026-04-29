Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!”

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı Charles arasında Beyaz Saray'daki görkemli devlet yemeğinde dikkat çeken anlar yaşandı. Daily Mail'in haberine göre, diplomatik nezaketin gölgesinde ince ama sert mesajlar verildi; geceye ise Kral Charles'ın Trump'a yaptığı "Fransızca" göndermesi damga vurdu.

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 1

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk resmi devlet yemeği olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan gece, aynı zamanda ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlendi. Ancak gecenin yıldızı ne yemekler ne de dekor oldu; salonda en çok konuşulan şey Kral Charles'ın Trump'a verdiği yanıt oldu.

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 2

"BOSTON ÇAY PARTİSİ'NDEN DAHA İYİ!"

Konuşmasında iki ülkenin ortak tarihine gönderme yapan Kral Charles, geceyi esprili bir dille değerlendirdi.

Charles, düzenlenen davet için, "Bu geceki kutlama, Boston Çay Partisi'ne kıyasla oldukça büyük bir gelişme," ifadelerini kullandı.

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 3

Bu söz salonda gülüşmelere neden olurken, Kral geçmişte İngiltere ile ABD arasında yaşanan tarihi gerilimleri de ince bir mizahla hatırlattı.

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 4

BEYAZ SARAY'A 1814 GÖNDERMESİ

Kral Charles, Trump'ın Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'ndaki düzenlemelerine de gönderme yaptı:

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 5

"Üzgünüm ama biz Britanyalılar da 1814 yılında Beyaz Saray'ın gayrimenkul yeniden geliştirilmesine küçük bir katkıda bulunmuştuk,"

Bu söz, 1814'te İngiliz ordusunun Beyaz Saray'ı yakmasına açık bir gönderme olarak yorumlandı.

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 6

ASIL BOMBA: "BİZ OLMASAYDIK FRANSIZCA KONUŞURDUNUZ!"

Ancak gecenin en çarpıcı anı, Trump'ın daha önce söylediği bir söz üzerinden geldi.

Trump kısa süre önce, "Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olurdu" demişti.

Kral Charles ise buna karşılık adeta diplomatik bir kontra yaptı:

"Bunu söylemeye cesaret edeyim; eğer biz olmasaydık, siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz."

Bu söz Başkan Trump başta olmak üzere tüm davetlileri kahkahaya boğdu. Daily Mail'e göre Trump bile bu çıkış karşısında gülmeden edemedi.

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 7

TRUMP'TAN İTİRAF: "KISKANDIM"

Her ne kadar Charles konuşmasında bazı politika farklılıklarına da değinse de Trump, Kral'ın hitabetine övgü yağdırdı.

"Harika bir konuşma yaptı. Oldukça kıskandım,"
diyen Trump, daha sonra şakayla karışık şu ifadeyi kullandı:

"Demokratları ayağa kaldırmayı başardı. Ben bunu hiç başaramadım."

Bu söz de geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 8

TRUMP'A ÇOK ÖZEL HEDİYE: ALTIN ÇAN

Kral Charles yalnızca sözleriyle değil, hediyesiyle de dikkat çekti.

Trump'a, II. Dünya Savaşı sırasında Pasifik Savaşı'nda görev yapan Kraliyet Donanması denizaltısı HMS Trump'ın kumanda kulesinden alınmış büyük altın bir çan hediye edildi.

Kral, "Bu, ülkelerimizin ortak tarihinin ve parlak geleceğinin bir simgesi olsun," derken ardından esprisini patlattı:

"Bize ulaşmanız gerekirse, sadece bir zil çaldırmanız yeterli."

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 9

GECEDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Davette Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Tim Cook, Sam Altman ve golf yıldızı Rory McIlroy gibi isimler de yer aldı.

Ivanka Trump, Jared Kushner ve Trump ailesinin diğer üyeleri de geceye katıldı.

Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!” 10

İNGİLİZ BAHÇESİ TEMALI İHTİŞAM

First Lady Melania Trump tarafından hazırlanan dekorasyonun teması "İngiliz bahçelerinin güzelliği" oldu.

Leylaklarla süslenen salon, bahar tonlarındaki sofralar ve dört aşamalı özel menü ile adeta kraliyet atmosferi yaratıldı.

