Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!”

Bu söz Başkan Trump başta olmak üzere tüm davetlileri kahkahaya boğdu. Daily Mail'e göre Trump bile bu çıkış karşısında gülmeden edemedi.

"Bunu söylemeye cesaret edeyim; eğer biz olmasaydık, siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz."

Kral Charles ise buna karşılık adeta diplomatik bir kontra yaptı:

Ancak gecenin en çarpıcı anı, Trump'ın daha önce söylediği bir söz üzerinden geldi.

TRUMP'TAN İTİRAF: "KISKANDIM"

Her ne kadar Charles konuşmasında bazı politika farklılıklarına da değinse de Trump, Kral'ın hitabetine övgü yağdırdı.

"Harika bir konuşma yaptı. Oldukça kıskandım,"

diyen Trump, daha sonra şakayla karışık şu ifadeyi kullandı:

"Demokratları ayağa kaldırmayı başardı. Ben bunu hiç başaramadım."

Bu söz de geceye damga vuran anlardan biri oldu.