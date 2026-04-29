Kral Charles’tan Trump’a olay yanıt: “Biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz!”
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı Charles arasında Beyaz Saray'daki görkemli devlet yemeğinde dikkat çeken anlar yaşandı. Daily Mail'in haberine göre, diplomatik nezaketin gölgesinde ince ama sert mesajlar verildi; geceye ise Kral Charles'ın Trump'a yaptığı "Fransızca" göndermesi damga vurdu.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk resmi devlet yemeği olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan gece, aynı zamanda ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlendi. Ancak gecenin yıldızı ne yemekler ne de dekor oldu; salonda en çok konuşulan şey Kral Charles'ın Trump'a verdiği yanıt oldu.
"BOSTON ÇAY PARTİSİ'NDEN DAHA İYİ!"
Konuşmasında iki ülkenin ortak tarihine gönderme yapan Kral Charles, geceyi esprili bir dille değerlendirdi.
Charles, düzenlenen davet için, "Bu geceki kutlama, Boston Çay Partisi'ne kıyasla oldukça büyük bir gelişme," ifadelerini kullandı.
Bu söz salonda gülüşmelere neden olurken, Kral geçmişte İngiltere ile ABD arasında yaşanan tarihi gerilimleri de ince bir mizahla hatırlattı.
BEYAZ SARAY'A 1814 GÖNDERMESİ
Kral Charles, Trump'ın Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'ndaki düzenlemelerine de gönderme yaptı:
"Üzgünüm ama biz Britanyalılar da 1814 yılında Beyaz Saray'ın gayrimenkul yeniden geliştirilmesine küçük bir katkıda bulunmuştuk,"
Bu söz, 1814'te İngiliz ordusunun Beyaz Saray'ı yakmasına açık bir gönderme olarak yorumlandı.