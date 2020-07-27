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Kovid-19 aşısında son aşamaya geçtiler! On binlerce kişi...

Dünyada 16 milyondan fazla insanı etkileyen ve 650 binden fazla insanında hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları sürüyor. Sevindiren son dakika gelişmesi ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna'dan geldi. Şirket insanlar üzerindeki ilk 2 aşamanın başarılı sonuçlandığını 3'üncü ve 30 bin kişi üzerinde denenecek olan son aşama testlerine ise başlandığını müjdeledi... İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 15:47
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Kovid-19 aşısında son aşamaya geçtiler! On binlerce kişi...

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, corona virüs aşısı geliştirme çalışmaları kapsamında 30 bin kişi üzerinde yapılacak 3'üncü aşama testlere başladığını duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kovid-19 aşısında son aşamaya geçtiler! On binlerce kişi...

Dünya genelinde aşı geliştirme çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan Moderna, çalışmalarda sona yaklaştı. ABD hükümetinden şimdiye kadar 955 milyon dolar destek alan Moderna, aşı çalışmalarında üçüncü faza geçtiğini duyurdu.

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Kovid-19 aşısında son aşamaya geçtiler! On binlerce kişi...

"1 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK"

Şirket, "mRNA-1273" adını verdiği aşı için solunum problemi olmayan 30 bin kişi üzerinde aşı çalışmalarını başlattığını açıkladı.

Moderna yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu bildirdi.

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Kovid-19 aşısında son aşamaya geçtiler! On binlerce kişi...

13 OCAK'TA BAŞLADI

Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin'in Kovid-19'un genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra, 13 Ocak'ta "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu.

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Kovid-19 aşısında son aşamaya geçtiler! On binlerce kişi...

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) desteğiyle geliştirilen ürün, Kovid-19'un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak, vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.