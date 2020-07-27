Kovid-19 aşısında son aşamaya geçtiler! On binlerce kişi...

Dünyada 16 milyondan fazla insanı etkileyen ve 650 binden fazla insanında hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları sürüyor. Sevindiren son dakika gelişmesi ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna'dan geldi. Şirket insanlar üzerindeki ilk 2 aşamanın başarılı sonuçlandığını 3'üncü ve 30 bin kişi üzerinde denenecek olan son aşama testlerine ise başlandığını müjdeledi... İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...