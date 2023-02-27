HaberlerGaleriKoronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili şoke eden belge! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu
Koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili şoke eden belge! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu
Görüldüğü ilk günden bu yana hakkında onlarca iddia ortaya atılan virüsün nereden çıktığı ve nasıl yayıldığıyla ilgili gerçekler bugün hala netlik kazanmış değil. ABD gazetesi Wall Street Journal'ın kamuoyuna duyurduğu yeni bir gelişme ise yıllardır süren gizemi değiştirecek nitelikte. İşte koronavirüsün ortaya çıkışının arkasındaki şoke eden gerçek…
Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:44Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 11:44