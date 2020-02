Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş! Şoke eden gelişme

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artarken ortaya çıkan bir gelişme herkesi şaşırttı. Uzun yıllardır gerilim romanlarıyla çok satanlar listelerini altüst eden 75 yaşındaki Amerikalı yazar Dean Koontz'un, 1981 yılında kaleme aldığı Karanlığın Gözleri (The Eyes of the Darkness) adlı kitabında, "Wuhan-400" adı verilen bir virüsten bahsettiği ortaya çıktı.