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Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş! Şoke eden gelişme

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artarken ortaya çıkan bir gelişme herkesi şaşırttı. Uzun yıllardır gerilim romanlarıyla çok satanlar listelerini altüst eden 75 yaşındaki Amerikalı yazar Dean Koontz'un, 1981 yılında kaleme aldığı Karanlığın Gözleri (The Eyes of the Darkness) adlı kitabında, "Wuhan-400" adı verilen bir virüsten bahsettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 10:05
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Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş! Şoke eden gelişme

"Wuhan virüsü" da denilen koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı gittikçe artarken, 1981 yılında yayınlanmış olan çoksatan kitaptaki şoke edici benzerlik, Twitter kullanıcılarının dikkatini çekti.

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Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş! Şoke eden gelişme

Amerikalı yazar Dean Koontz'un imzasını taşıyan 1981 tarihli gerilim türündeki "Karanlığın Gözleri" romanında "Wuhan-400" adı verilen bir hastalık olduğu ortaya çıktı.

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Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş! Şoke eden gelişme

Kitapları defalarca New York Times'ın çoksatanlar listesinde yer alan Koontz, kitabının 39. bölümünde Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından Wuhan yakınlarındaki askeri laboratuvarlarda biyolojik silah olarak geliştirilen bir virüsten bahsediyor.

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Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş! Şoke eden gelişme

Kitapta Wuhan-400 araştırmasına öncülük eden ve Çin'in en tehlikeli kimyasal silahları hakkında bilgi sahibi olan bilim insanı Li Chen, ABD'ye iltica ediyor.

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Koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş! Şoke eden gelişme

Kitapda Wuhan-400 adı verilen virüs, hayvanlar yerine insanları etkiliyor, insan vücudu dışında veya 30 dereceden soğuk ortamlarda yaşayamıyor.