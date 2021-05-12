Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar kabusu!
Son haftalarda koronavirüs salgınının adeta merkezi haline gelen Hindistan'dan dünyanın kanını donduran görüntüler geliyor. Hindistan'da ölen yakınlarını yakmak için yer bulamayanlar cesetleri Ganj nehrine attığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Ülkede şimdi de Kara Mantar kabusu yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 12.05.2021
15:00 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
15:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 205 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyon 340 bin 938'e, toplam can kaybı sayısı 254 bin 197'ye ulaştı.
REKOR KIRILDI AMA GERÇEK SAYI DAHA FAZLA Böylece, ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan ve 1.4 milyarlık bir nüfusa sahip olan Hindistan'da toplam ölü sayısı 254 bin 197'ye ulaşması dehşete düşüren bir veriyi de ortaya koymuş oldu.
Hindistan'daki koronavirüs ölümleri hakkında Reuters tarafından hazırlanan rapora göre hali hazırda dünyada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden her üç insandan biri Hindistan'da yaşıyor.