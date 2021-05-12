Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar kabusu!

REKOR KIRILDI AMA GERÇEK SAYI DAHA FAZLA

Böylece, ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.