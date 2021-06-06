Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar! Her 2 kişiden biri ölüyor! Salgın yayılmaya başladı

Hindistan'da iki yüzü aşkın kişinin ölümüne neden olan 'kara mantar' hastalığı komşu Nepal'de de bir can aldı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Krishna Prasad Poudel, ülkede en az 10 kişinin de bu hastalığa yakalandığını ifade etti. Nepal Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mukormikoz" da denilen hastalıktan hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında bir erkek olduğu ve ülkenin batısındaki bir hastanede 'temporal lob ensefaliti' teşhisi ile yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.