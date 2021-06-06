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Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar! Her 2 kişiden biri ölüyor! Salgın yayılmaya başladı
Dünya koronavirüsü durdurmak için uzun uğraşlar sonunda aşıya kavuşurken yeni bir salgın ortaya çıktı. Hindistan'da görülen 'Kara Mantar' hastalığıyla bağlantılı vakaların arttığı ve Nepal'e sıçradığı öğrenildi. "Her 2 kişiden biri ölüyor" ifadeleriyle dikkat çekilen salgın kısa sürede korku saldı.
Giriş Tarihi: 06.06.2021 00:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 01:00
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