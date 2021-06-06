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Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar! Her 2 kişiden biri ölüyor! Salgın yayılmaya başladı

Dünya koronavirüsü durdurmak için uzun uğraşlar sonunda aşıya kavuşurken yeni bir salgın ortaya çıktı. Hindistan'da görülen 'Kara Mantar' hastalığıyla bağlantılı vakaların arttığı ve Nepal'e sıçradığı öğrenildi. "Her 2 kişiden biri ölüyor" ifadeleriyle dikkat çekilen salgın kısa sürede korku saldı.

Giriş Tarihi: 06.06.2021 00:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 01:00
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Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar! Her 2 kişiden biri ölüyor! Salgın yayılmaya başladı

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan şimdi de Kara Mantar salgınıyla boğuşuyor. Kısa sürede can kaybı 200'ü aşarken salgının komşu ülkeye de sıçradığı ortaya çıktı.

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Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar! Her 2 kişiden biri ölüyor! Salgın yayılmaya başladı

Hindistan'da iki yüzü aşkın kişinin ölümüne neden olan 'kara mantar' hastalığı komşu Nepal'de de bir can aldı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Krishna Prasad Poudel, ülkede en az 10 kişinin de bu hastalığa yakalandığını ifade etti. Nepal Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mukormikoz" da denilen hastalıktan hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında bir erkek olduğu ve ülkenin batısındaki bir hastanede 'temporal lob ensefaliti' teşhisi ile yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

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Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar! Her 2 kişiden biri ölüyor! Salgın yayılmaya başladı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Krishna Prasad Poudel, ülkede en az 10 kişinin de bu hastalığa yakalandığını ifade etti.

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Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar! Her 2 kişiden biri ölüyor! Salgın yayılmaya başladı

Covid-19'a karşı stereoid tedavisinin bağışıklık sistemi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle hastalığın tetiklendiği düşünülmesine rağmen hayatını kaybeden kişinin Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.

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Koronavirüsten sonra şimdi de Kara Mantar! Her 2 kişiden biri ölüyor! Salgın yayılmaya başladı

2 KİŞİDEN BİRİ ÖLÜYOR

Yakalanan her 2 kişiden birinin ölümüne neden olan Mukormikoz, komşu Hindistan'da şu ana kadar 219 kişinin ölmesine neden oldu.