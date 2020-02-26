Koronavirüs'te son dakika gelişmesi! Gizli rapor medyaya sızdı: Yarım milyonu aşkın insan ölür
Son dakika haberleri... Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs her geçen gün yayılıyor. DSÖ uluslararası alarm verirken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine dayandı. Dünyayı paniğe neden olan Koronavirüs hakkında şoke eden bir rapor ortaya çıktı. İngiliz medyasına sızan İngiliz hükümetine ait raporda salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyonu aşkın insanın ölümüne yol açabileceğine dair ifadeler yer aldı.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 17:57Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 17:58