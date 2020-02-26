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Koronavirüs'te son dakika gelişmesi! Gizli rapor medyaya sızdı: Yarım milyonu aşkın insan ölür

Son dakika haberleri... Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs her geçen gün yayılıyor. DSÖ uluslararası alarm verirken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine dayandı. Dünyayı paniğe neden olan Koronavirüs hakkında şoke eden bir rapor ortaya çıktı. İngiliz medyasına sızan İngiliz hükümetine ait raporda salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyonu aşkın insanın ölümüne yol açabileceğine dair ifadeler yer aldı.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 17:58
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Koronavirüs'te son dakika gelişmesi! Gizli rapor medyaya sızdı: Yarım milyonu aşkın insan ölür

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs tüm sınırlarımızı sarmış durumda. İran'da görülen Koronavirüs ardından Irak ve son olarak da Yunanistan'da tespit edildi.

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Koronavirüs'te son dakika gelişmesi! Gizli rapor medyaya sızdı: Yarım milyonu aşkın insan ölür

38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında görülen Koronavirüs hakkında açıklama yapan Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi'nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını söyledi.

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Koronavirüs'te son dakika gelişmesi! Gizli rapor medyaya sızdı: Yarım milyonu aşkın insan ölür

Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.

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Koronavirüs'te son dakika gelişmesi! Gizli rapor medyaya sızdı: Yarım milyonu aşkın insan ölür

İngiliz medyası, bugüne kadar açıklanmış en korkutucu raporu dünya ile paylaştı. Hükümetin gizli raporuna göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyonu aşkın insanın ölümüne yol açabilir.

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Koronavirüs'te son dakika gelişmesi! Gizli rapor medyaya sızdı: Yarım milyonu aşkın insan ölür

En kötü senaryonun yer aldığı raporda, koronavirüs salgınının pandemiye dönüşmesi halinde İngiltere'de virüsün bulaşacağı insan sayısı 50 milyon olarak tahmin ediliyor.