Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Robert Koch Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre, virüsün kontrol altına alınması için bu oranın 1.0'in altına düşmesi gerekiyor. Eğer bu oran 1.0'in altına düşüyor, yani Covid-19 pozitif olan bir insan 1 kişiden daha az kişiye virüsü bulaştırıyorsa, salgın kontrol altına alınabiliyor.