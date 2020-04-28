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Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme
Almanya corona virüs (Covid-19) vakalarında 158 binle dünyada dördüncü sırada yer almasına rağmen ölüm oranları düşük seyretti. Almanya'da koronavirüsten 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi. Geçen hafta salgını kontrol altına aldığını duyuran Almanya karantina tedbirlerini adım adım gevşetmeye başladı. Küçük işletmeler açıldı. Okullar 4 Mayıs'ta kapılarını açıyor. Ancak Almanya'da virüsün yayılma hızının yeniden yükselişe geçmesi endişe yarattı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da virüslü bir hasta yeniden bir kişiye virüs bulaştırarak yayılma hızını 1.0'a yükseltti. Bu oran geçtiğimiz hafta 0.7'ye kadar inmişti. Öte yandan Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişmeler yaşandı...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:28
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