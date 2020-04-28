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Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Almanya corona virüs (Covid-19) vakalarında 158 binle dünyada dördüncü sırada yer almasına rağmen ölüm oranları düşük seyretti. Almanya'da koronavirüsten 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi. Geçen hafta salgını kontrol altına aldığını duyuran Almanya karantina tedbirlerini adım adım gevşetmeye başladı. Küçük işletmeler açıldı. Okullar 4 Mayıs'ta kapılarını açıyor. Ancak Almanya'da virüsün yayılma hızının yeniden yükselişe geçmesi endişe yarattı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da virüslü bir hasta yeniden bir kişiye virüs bulaştırarak yayılma hızını 1.0'a yükseltti. Bu oran geçtiğimiz hafta 0.7'ye kadar inmişti. Öte yandan Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişmeler yaşandı...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:28
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Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Avrupa Birliği ülkeleri İspanya, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı başarılı bir mücadele veren Almanya normalleşmeye adım adım geçeceğini duyurmuştu. Alman yetkililer geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada salgının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

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Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Almanya Başbakanı Angela Merkel de yayılma hızının virüsün kontrol altına alınmasında önemli bir veri olduğunu belirtmişti. Merkel yayılma hızının düşmesiyle birlikte karantina tedbirlerinin adım adım gevşetileceği sinyalini vermişti.

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Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Almanya genelinde sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Ancak önlemler çerçevesinde başta kafe ve restoranlar olmak üzere birçok işletme kapalı tutuluyor. Bazı eyaletlerde okulların yeniden açılması için tarihler belirlendi.

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Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Ancak Robert Koch Enstitüsü'nün virüsün yayılma hızının uzun bir aradan sonra tekrar 1.0'e çıkmasının endişe verici olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs karantinasını yavaş yavaş kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Robert Koch Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre, virüsün kontrol altına alınması için bu oranın 1.0'in altına düşmesi gerekiyor. Eğer bu oran 1.0'in altına düşüyor, yani Covid-19 pozitif olan bir insan 1 kişiden daha az kişiye virüsü bulaştırıyorsa, salgın kontrol altına alınabiliyor.