Koronavirüs kabusunun yeni adresi! Dehşete düşüren fotoğraflar

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Neredeyse bir aydır her gün vaka ve ölüm rekoru kıran Hindistan'a gözler çevrilmişken komşu ülke Nepal'den gelen haberler dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL