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Koronavirüs hastasına toplu tecavüz! Susturmak için entübe ettiler

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınının sıfır noktası haline gelen Hindistan'da dehşete düşüren bir haber geldi. Ülkenin Bihar eyaletindeki özel bir sağlık birimi olan Paras HMRI'de koronavirüs hastasının ölmeden önce üç çalışan tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edildi. Hastanın susturulmak için entübe edildiği ve 4 gün sonra da hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 11:31
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Koronavirüs hastasına toplu tecavüz! Susturmak için entübe ettiler

Dünya bu olayla dehşete düştü... Bir koronavirüs hastasının ölmeden önce özel bir hastanede üç çalışan tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edildi.

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Koronavirüs hastasına toplu tecavüz! Susturmak için entübe ettiler

Kurbanın kızına göre, 45 yaşındaki kadın, Hindistan'ın Bihar eyaletindeki özel bir sağlık birimi olan Paras HMRI'de koronavirüs tedavisi görüyordu. Kadın, 16 Mayıs'ta hastanedeki üç çalışanın tecavüzüne uğradı.

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Koronavirüs hastasına toplu tecavüz! Susturmak için entübe ettiler

DÖRT GÜN SONRA ÖLDÜ
15 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra ventilatör desteği alan kurban daha sonra 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Kurbanın kızı, hastanedeki doktorların cinsel saldırı konusunda sessiz kalması için annesini entübe ettiğini iddia etti.

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Koronavirüs hastasına toplu tecavüz! Susturmak için entübe ettiler

Kurbanın kızı, Bihar'daki bir siyasi parti olan Jan Adhikar Partisi'nin (JAP) kadın kanadıyla annesinin cinsel saldırısı hakkında konuştuğunu söyledi.

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Koronavirüs hastasına toplu tecavüz! Susturmak için entübe ettiler

ÜÇ KİŞİNİN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADI
45 yaşındaki kadının kızı, "Annem hastaneye tek başına yürüyerek geldi ve semptomları olmasına rağmen sağlık durumu en hafif tabirle 'tatmin ediciydi'. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 16 Mayıs'ta üç erkek tarafından taciz edildi."