Koronavirüs hastasına toplu tecavüz! Susturmak için entübe ettiler

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınının sıfır noktası haline gelen Hindistan'da dehşete düşüren bir haber geldi. Ülkenin Bihar eyaletindeki özel bir sağlık birimi olan Paras HMRI'de koronavirüs hastasının ölmeden önce üç çalışan tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edildi. Hastanın susturulmak için entübe edildiği ve 4 gün sonra da hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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