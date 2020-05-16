Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz

Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Aşı bulunana kadar virüsle birlikte yaşamayı kabul etmek zorundayız. Bu süreçte ihtiyatlı hareket etmek bir kural olmak zorundadır. Bu yüzden hükümet, meclisten son kez OHAL'in 1 ay daha uzatılmasını isteyecek." dedi. Sanchez, OHAL'in kapsamının gevşetilebileceği ancak dolaşım ve toplanma hakkı gibi konularda kısıtlamaların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ekonomik toparlanma için tek yol sağlık krizini aşmaktır." şeklinde konuştu.