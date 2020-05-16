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Haberler Galeri Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz

Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Birçok ülke normalleşme adımlarını hayata geçirirken Fransa Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Frederic Vidal, "Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz." dedi. İspanya hükümeti, corona virüse karşı flaş bir karar daha almaya hazırlanıyor. İşte son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 16.05.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 22:04
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Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz

Öte yandan İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi. İşte dünyada son gelişmeler...

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Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz

SON RAKAMLAR

Dünya genelinde corona virüsten can kaybı 310 bini geçti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 577 bine yükseldi.

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Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz

İSPANYA'DAN FLAŞ OHAL KARARI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 14 Mart'ta ilan edilen ve dört kez uzatıldıktan sonra 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin (OHAL) haziran sonuna kadar devam etmesi için meclisin onayını isteyeceklerini açıkladı.

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Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz

Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Aşı bulunana kadar virüsle birlikte yaşamayı kabul etmek zorundayız. Bu süreçte ihtiyatlı hareket etmek bir kural olmak zorundadır. Bu yüzden hükümet, meclisten son kez OHAL'in 1 ay daha uzatılmasını isteyecek." dedi. Sanchez, OHAL'in kapsamının gevşetilebileceği ancak dolaşım ve toplanma hakkı gibi konularda kısıtlamaların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ekonomik toparlanma için tek yol sağlık krizini aşmaktır." şeklinde konuştu.

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Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz

OHAL'in uzatılması için mecliste basit çoğunluğa ihtiyacı olan sol koalisyon hükümeti, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin bu kez "hayır" diyeceğini açıklamasının ardından, diğer partileri ikna etmek için müzakerelerini sürdürüyor.