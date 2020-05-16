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Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Fransız Bakan Vidal: 18 aydan önce hazır olamaz
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Birçok ülke normalleşme adımlarını hayata geçirirken Fransa Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Frederic Vidal, "Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz." dedi. İspanya hükümeti, corona virüse karşı flaş bir karar daha almaya hazırlanıyor. İşte son gelişmeler…
Giriş Tarihi: 16.05.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 22:04
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