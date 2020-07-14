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Korkutan koronavirüs araştırması: Hastaların yüzde 55'inde...
Son dakika haberi... Edinburgh Üniversitesi'nin araştırması, corona virüs hastalarının yüzde 55'inde kalp problemleri oluştuğunu ortaya çıkardı. Hastaların yüzde 3'ünün kalp krizi geçirdiği, yüzde 3'ünde kalp dokusunun iltihaplandığı tespit edildi. Çin ve İtalya'da da Kovid hastalarının yüzde 20'sinde kalp hasarı meydana geldiği belirlendi.
Giriş Tarihi: 14.07.2020 09:49Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 09:52