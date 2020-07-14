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Korkutan koronavirüs araştırması: Hastaların yüzde 55'inde...

Son dakika haberi... Edinburgh Üniversitesi'nin araştırması, corona virüs hastalarının yüzde 55'inde kalp problemleri oluştuğunu ortaya çıkardı. Hastaların yüzde 3'ünün kalp krizi geçirdiği, yüzde 3'ünde kalp dokusunun iltihaplandığı tespit edildi. Çin ve İtalya'da da Kovid hastalarının yüzde 20'sinde kalp hasarı meydana geldiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 09:52
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Korkutan koronavirüs araştırması: Hastaların yüzde 55'inde...

İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi'nin yaptığı, Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, daha önce beyin ve akciğeri etkilediği bilinen corona virüsün, kalbe de zarar verdiğini ortaya koydu.

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Korkutan koronavirüs araştırması: Hastaların yüzde 55'inde...

69 ülkede 1200'den fazla Kovid hastasının ekokardiyogram olarak bilinen kalple ilgili ultrason taramalarını inceleyen araştırmacılar, hastaların yüzde 55'inde kalp problemleri olduğunu buldu.

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Korkutan koronavirüs araştırması: Hastaların yüzde 55'inde...

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) tarafından finanse edilen araştırmanın sonucunda, her 7 kişiden 1'inin kalbinde "ciddi anormallik" belirtisi görüldü.

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Korkutan koronavirüs araştırması: Hastaların yüzde 55'inde...

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Hastaların 3'te 1'inden fazlasında ventriküllere (kalbin iki ana odası) zarar geldiği, yüzde 3'ünün kalp krizi geçirdiği ve yüzde 3'ünde ise kalp dokusunun iltihaplandığı tespit edildi. Bu hastaların çoğunda daha önce bilinen bir kalp hastalığının olmadığı belirtildi.

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Korkutan koronavirüs araştırması: Hastaların yüzde 55'inde...

Çin ve İtalya'da yapılan çalışmalarda da Kovid-19'lu hastaların yüzde 20'sinde kalp hasarı olduğu belirlenirken, genel olarak Kovid-19 hastalarında kalp hasarının ne kadar yaygın olduğunun henüz bilinmediği açıklandı.