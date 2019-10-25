25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü...

Görenleri dehşete düşüren fotoğraflar ortaya çıktı. Geçmişten günümüze gelen bazı fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü. Sanal alemde gördüğünüz her şeye inanmayın! Farklı mizansenlerle anlatılan bu fotoğrafların ardında aslında, bambaşka bir hikaye yatıyor. İşte içinizi ürpertecek, birbirinden ilginç o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 06:49 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 06:51
  • 1
  • 101
Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü...

BİRİLERİ SİZİ KANDIRIYOR

İnternet dünyasında karşılaştığımız bazı görseller aslında gerçek olmayan ve üzerinde oynanan fotoğraflar. İşte internet dünyasını kasıp kavuran o görüntülerden bazıları...

Son derece ürkütücü bu fotoğraf uzun süre internette 'Sovyetler Birliği döneminde bir akıl hastanesinde duvarlara tırmanma takıntısı olan kızlar' şeklinde servis edilmişti. Gerçekte fotoğraf, dans dersi sırasında zıplayan dansçı kızları gösteriyor.

  • 2
  • 101
Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü...

Santa Monika'da kıyıya vurduğu iddia edilen görüntüdeki canlı aslında fotoğraf düzenleme programlarıyla defalarca büyütüldü. Yine de bu büyüklükte bir canlı daha önce İspanya kıyılarında bulunmuştu.

  • 3
  • 101
Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü...

Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kaydedilen bu kareler, bir fotoğrafçı tarafından bir araya getirilmiş ve büyük ilgi görmüştü.

  • 4
  • 101
Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü...

Bu İngiliz mastif cinsi köpek, fotoğraf programlarıyla olduğundan çok daha fazla büyütülerek internette dolaşıma sokuldu.

  • 5
  • 101
Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü...

Eskiden Amerika'da postalar elden verilirdi fakat bu karedeki postacının çantasındaki bebek sadece komedi amaçlı ve kurmaca.