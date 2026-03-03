CANLI YAYIN
Körfez ülkelerine siyonist tuzak! Suudi Arabistan'ın petrol rafinerisini İsrail mi vurdu? ABD'li gazeteci Carlson'dan flaş iddia

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'dan ABD-İSrail'in İran'a başlattığı savaşı büyütecek çarpıcı bir iddia gündemde. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Suudi Arabistan ve Katar'daki saldırıların arkasında İsrail dış isithbarat birimi MOSSAD'ın olabileceğine işaret etti. Rastanura rafinerisini kim vurdu? İsrail işgal güçleri, İran üzerinden Körfez'i savaşa mı sürüklüyor?

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Carlson, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililer, bu ülkelerde bombalı saldırılar düzenlemeyi planlayan Mossad ajanlarını tutukladı. Bu gerçekten tuhaf. Hiçbir mantığı yok."

Carlson'un sözleri, Körfez'deki enerji tesislerine yönelik saldırıların hemen ardından gelmesi nedeniyle Washington kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

"AYNI TARAFTA DEĞİLLER Mİ?" SORUSU

Carlson açıklamalarında dikkat çeken bir soru da yöneltti:

"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalama eylemleri düzenliyor? Onlar aynı tarafta değil mi?"

ABD'li gazeteci, özellikle Katar ve Suudi Arabistan'ın son dönemde Washington ile güvenlik ve enerji alanında yakın iş birliği içinde olduğuna dikkat çekerek, bu ülkelerin hedef alınmasının "stratejik olarak mantıksız" göründüğünü savundu.

"İSRAİL HERKESE ZARAR VERMEK İSTİYOR" İDDİASI

Carlson sözlerini daha da ileri taşıyarak şu iddiada bulundu:

"İsrail, İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istiyor ve bunu başardı."

Bu ifadeler, özellikle İsrail işgal güçlerinin Körfez'de bir "sahte bayrak operasyonu" yürütmüş olabileceği tartışmalarını alevlendirdi.

"RASTANURA SALDIRISININ ARKASINDA İSRAİL OLABİLİR Mİ?"

Carlson'un bu açıklamalarının ardından A Haber canlı yayınında konu masaya yatırıldı. A Haber sunucusu Gökhan Kurt ile Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Suudi Arabistan'daki Rastanura Rafinerisine yönelik saldırının arka planını değerlendirdi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE SİYONİST PLAN! ABD'Lİ GAZETECİ CARLSON'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yayında şu başlıklar öne çıktı:

Rastanura rafinerisine sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ilk etapta uluslararası medya tarafından "dron saldırısı" olarak duyurulduğu,

Ancak saldırının failine ilişkin net bir açıklama yapılmadığı,

Carlson'un Mossad iddiasının Washington'da siyasi dengeleri sarstığı.

MAGA TABANI SARSILDI MI?

Yayında, Carlson'un ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olduğuna dikkat çekildi. Carlson'un özellikle MAGA tabanı üzerindeki etkisine vurgu yapıldı.

İrfan Sapmaz, Cumhuriyetçi seçmen içindeki İran operasyonuna destek oranlarının yüzde 27'lerde olduğunu, Reuters ve Ipsos anketlerine göre Cumhuriyetçilerin yüzde 42'sinin "asker ölürse desteğini çekeceğini" söylediğini aktardı.

Bu tablo, Washington'daki siyasi zeminin "kaygan" olduğu şeklinde yorumlandı.

ENERJİ CEPHESİNDE ALARM: PETROL 14 AYIN ZİRVESİNDE

Yayında ayrıca Körfez'deki saldırıların Brent petrol fiyatlarını son 14 ayın zirvesine taşıdığı, fiyatların yüzde 13 arttığı ve 80 dolar seviyelerine ulaştığı belirtildi.

Uzman değerlendirmelerine göre:

  • 100 doların aşılması halinde küresel ekonomik kırılma riski artabilir.
  • Hürmüz Boğazı'nın tıkanması sadece enerji naklini değil, arzı da riske sokabilir.
  • Körfez ülkelerinin hava savunma stoklarının tükenme ihtimali konuşuluyor.
  • ABD'nin Güney Kore'deki hava savunma sistemlerini Ortadoğu'ya sevk etme kararı aldığı iddia ediliyor.
SUUDİ ARABİSTAN'A MESAJ MI?

Yayında, Suudi Arabistan'ın bölgede "rasyonel aktör" olarak hareket ettiği ve önceliğinin ekonomik çıkarlarını korumak olduğu vurgulandı.

Rastanura gibi kritik bir tesisin hedef alınmasının:

  • Riyad'a baskı kurma,
  • Yeni güvenlik anlaşmalarına zorlama,
  • Bölgesel dengeleri yeniden şekillendirme
  • amacı taşıyabileceği değerlendirmesi yapıldı.
SAHTE BAYRAK OPERASYONU İDDİASI

Carlson'un iddiası ile A Haber yayınındaki değerlendirmeler birleştiğinde, Körfez'deki saldırıların bir "sahte bayrak operasyonu" olabileceği ihtimali gündeme taşındı.

İddialara göre:

  • İran enerji tesislerini vurmadığını açıklarken,
  • Suudi Arabistan ve Katar'daki tesislerin hedef alınması,
  • İsrail işgal güçlerinin bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleme planının parçası olabilir.
  • Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.
NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura petrol rafinerisi, 2 Mart sabahı sabahı erken saatlerde hedef alındı. Körfez'de gerilim yükselen bir dönemde gerçekleşen olayda iki insansız hava aracı (İHA) tesisle temas etmeden önce Suudi savunma güçleri tarafından düşürüldü. Ancak düşen parçalar nedeniyle tesiste küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın hızlıca söndürüldü ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi.

Suudi Enerji Bakanlığı, yangın sonrası rafinerinin bazı operasyonel birimlerini önlem amaçlı durdurduklarını açıkladı. Bu tedbirler, bölgedeki üretim ve ihracat faaliyetlerini kısa süreliğine etkiledi, ancak petrol ve ürün arzının iç pazara an itibarıyla doğrudan yansıdığı belirtilmedi.

Rafinerinin bulunduğu Ras Tanura, günlük yaklaşık 550 000 varil kapasiteye sahip büyük bir petrol işleme merkezi ve dünya genelindeki en önemli ham petrol ihracat terminallerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgenin bu stratejik önemi, saldırının küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açmasına neden oldu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA: BİZ VURMADIK

İran merkezli Tasnim News Agency kaynaklı resmî açıklamaya göre, Tahran yönetimi Körfez ülkelerindeki petrol tesislerini hedef almadıklarını ve bölgede petrol altyapılarını vurmanın İran'ın saldırı hedefleri arasında olmadığını belirtti.

Açıklamada, İran'ın operasyonlarının yalnızca ABD ve İsrail hedeflerine yönelik olduğu ve başka ülkelere zarar verme niyeti taşımadığı vurgulandı.

