Körfez ülkelerine siyonist tuzak! Suudi Arabistan'ın petrol rafinerisini İsrail mi vurdu? ABD'li gazeteci Carlson'dan flaş iddia

Orta Doğu'dan ABD-İSrail'in İran'a başlattığı savaşı büyütecek çarpıcı bir iddia gündemde. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Suudi Arabistan ve Katar'daki saldırıların arkasında İsrail dış isithbarat birimi MOSSAD'ın olabileceğine işaret etti. Rastanura rafinerisini kim vurdu? İsrail işgal güçleri, İran üzerinden Körfez'i savaşa mı sürüklüyor?

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Carlson, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililer, bu ülkelerde bombalı saldırılar düzenlemeyi planlayan Mossad ajanlarını tutukladı. Bu gerçekten tuhaf. Hiçbir mantığı yok." Carlson'un sözleri, Körfez'deki enerji tesislerine yönelik saldırıların hemen ardından gelmesi nedeniyle Washington kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

"AYNI TARAFTA DEĞİLLER Mİ?" SORUSU Carlson açıklamalarında dikkat çeken bir soru da yöneltti: "İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalama eylemleri düzenliyor? Onlar aynı tarafta değil mi?" ABD'li gazeteci, özellikle Katar ve Suudi Arabistan'ın son dönemde Washington ile güvenlik ve enerji alanında yakın iş birliği içinde olduğuna dikkat çekerek, bu ülkelerin hedef alınmasının "stratejik olarak mantıksız" göründüğünü savundu.

"İSRAİL HERKESE ZARAR VERMEK İSTİYOR" İDDİASI Carlson sözlerini daha da ileri taşıyarak şu iddiada bulundu: "İsrail, İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istiyor ve bunu başardı." Bu ifadeler, özellikle İsrail işgal güçlerinin Körfez'de bir "sahte bayrak operasyonu" yürütmüş olabileceği tartışmalarını alevlendirdi.

"RASTANURA SALDIRISININ ARKASINDA İSRAİL OLABİLİR Mİ?" Carlson'un bu açıklamalarının ardından A Haber canlı yayınında konu masaya yatırıldı. A Haber sunucusu Gökhan Kurt ile Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Suudi Arabistan'daki Rastanura Rafinerisine yönelik saldırının arka planını değerlendirdi. KÖRFEZ ÜLKELERİNE SİYONİST PLAN! ABD'Lİ GAZETECİ CARLSON'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU Yayında şu başlıklar öne çıktı: Rastanura rafinerisine sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ilk etapta uluslararası medya tarafından "dron saldırısı" olarak duyurulduğu, Ancak saldırının failine ilişkin net bir açıklama yapılmadığı, Carlson'un Mossad iddiasının Washington'da siyasi dengeleri sarstığı.