KKTC'den Türk F-16'larına övgü: Büyük gurur duyuyoruz

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, SOLOTÜRK ekibini kabulünde, Ercan Havalimanı'nda konuşlu Türk F-16'larıyla büyük gurur duyduklarını söyledi. Ertuğruloğlu, bu varlığın Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC'ye gelen Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edildi. Ziyarette, Türk F-16'larının Ercan Havalimanı'ndaki varlığına dikkat çeken Ertuğruloğlu, Türk F-16'larıyla gurur duyduklarını belirterek Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'ne verdiği güçlü desteği vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği için canını feda eden şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i anan Ertuğruloğlu, "Ercan Havalimanı'nda konuşlu Türk F-16'ları ile büyük gurur duyuyoruz" dedi. Ertuğruloğlu, bu durumun Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını tüm dünyaya bir kez daha kararlılıkla gösterdiğini vurguladı.

SOLOTÜRK'ün her zaman olduğu gibi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına büyük coşku katacağını ifade eden Ertuğruloğlu, halkı Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilecek gösteri uçuşunu izlemeye davet etti. Ziyarette SOLOTÜRK ekibi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na üzerinde ekip üyelerinin imzalarının bulunduğu bir tablo hediye etti.

TÜRK F-16'LAR KKTC'DE KONUŞLANMIŞTI 09.03.2026 tarihinde ABD-İsrail ve İran savaşı devam ederken, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için kritik bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki artan güvenlik riskleri doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6 adet F-16 savaş uçağı ve gelişmiş hava savunma sistemlerinin sevk edildiği duyuruldu. Açıklamada, gelişmelere göre ilave tedbirlerin de alınacağı kaydedildi.

ÖZGÜRLEŞEN F-16 UÇAKLARINA MİLLİ GÖREV PLANLAMA YAZILIMI DESTEĞİ

Öte yandan hatırlanacağı üzere Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik ÖZGÜR Projesi kapsamında, Görev Planlama Yazılımı'nın kabulleri gerçekleştirildi.