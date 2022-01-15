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Kim Jong geri adım atmadı! Düşmanlara yeniden meydan okudu! Yeni füze denemesi

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore yönetimi, dün 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulayarak denemenin demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı. Kuzey Kore, demiryolu tabanlı son füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül'de gerçekleştirmiş, amacı 800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurmak olan füzelerin tren üzerine kurulu bir rampa sisteminden fırlatıldığı açıklanmıştı.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:36
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Kim Jong geri adım atmadı! Düşmanlara yeniden meydan okudu! Yeni füze denemesi
Dün 2022 yılının 3. füze denemesini gerçekleştirerek uluslararası camianın tepkisini çeken Kuzey Kore yönetimi, iki taktik güdümlü füze fırlattığını doğruladı.
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Kim Jong geri adım atmadı! Düşmanlara yeniden meydan okudu! Yeni füze denemesi
Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, son denemenin ülkenin demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik bir tatbikatın parçası olduğu belirtildi.
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Kim Jong geri adım atmadı! Düşmanlara yeniden meydan okudu! Yeni füze denemesi
Askeri yetkililer ve Savunma Bilimleri Akademisi'nin önde gelen kurmayları tarafından bizzat takip edildiği belirtilen tatbikatın, lider Kim Jong-un tarafından denetlenip denetlenmediğine dair ise bilgi paylaşılmadı.
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Kim Jong geri adım atmadı! Düşmanlara yeniden meydan okudu! Yeni füze denemesi
Demiryolu füze alayındaki muhariplerin savaşa hazır olup olmadıklarını denetlemeyi ve atış gücünü arttırmayı amaçladığı ifade edilen tatbikat kapsamında ilgili askeri birime önceden haber verilmeksizin atış emri verildiği kaydedildi. Japon Denizi'ndeki hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu aktarıldı.
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Kim Jong geri adım atmadı! Düşmanlara yeniden meydan okudu! Yeni füze denemesi

DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR
Pyongyang yönetimi bu ay başından beri 3 füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 ve 11 Ocak'ta geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzelerin fırlatıldığı kamuoyuna yansımıştı.