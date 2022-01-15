Kim Jong geri adım atmadı! Düşmanlara yeniden meydan okudu! Yeni füze denemesi

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore yönetimi, dün 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulayarak denemenin demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı. Kuzey Kore, demiryolu tabanlı son füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül'de gerçekleştirmiş, amacı 800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurmak olan füzelerin tren üzerine kurulu bir rampa sisteminden fırlatıldığı açıklanmıştı.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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