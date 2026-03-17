Katilin dijital maskesi düşüyor mu? Netanyahu'nun videoları alay konusu oldu

Her şey, Netanyahu'nun bir basın toplantısı canlı yayınıyla başladı. Dikkatli gözler, İsrail Başbakanı'nın sağ elinde tam altı parmak olduğunu fark etti.

The Verge tarafından yapılan teknik incelemeler, mevcut yapay zeka modellerinin insan anatomisini, özellikle de elleri kurgularken hala bu tür bariz hatalar yaptığını hatırlatıyor. İşgalci liderin fiziki varlığını kanıtlamak için çekilen bu görüntüler, aslında onun bir sığınakta ya da çok daha kötü bir durumda olduğu ihtimalini körüklüyor.