Katilin dijital maskesi düşüyor mu? Netanyahu'nun videoları alay konusu oldu
İran'ın saldırıları sonrası ortadan kaybolan İsrail Başbakanı katil Benjamin Netanyahu'nun, "hayattayım" mesajı vermek için yayınladığı videoların aslında birer yapay zeka ürünü (deepfake) olduğuna dair kanıtlar her geçen gün güçleniyor.
Her şey, Netanyahu'nun bir basın toplantısı canlı yayınıyla başladı. Dikkatli gözler, İsrail Başbakanı'nın sağ elinde tam altı parmak olduğunu fark etti.
The Verge tarafından yapılan teknik incelemeler, mevcut yapay zeka modellerinin insan anatomisini, özellikle de elleri kurgularken hala bu tür bariz hatalar yaptığını hatırlatıyor. İşgalci liderin fiziki varlığını kanıtlamak için çekilen bu görüntüler, aslında onun bir sığınakta ya da çok daha kötü bir durumda olduğu ihtimalini körüklüyor.
KAHVE FİNCANINDAKİ FİZİK KURALLARI
Şüpheleri dağıtmak için yayınlanan "kafe videosu" ise sahtekarlığın zirvesi oldu. Bir kafede oturup parmaklarını saydırdığı o videoda, teknoloji dünyasının asla kabul edemeyeceği "hata payları" baş gösterdi:
Sıvı Anomali: Netanyahu fincanı her hareket ettirdiğinde, içindeki kahve doğaüstü bir şekilde hiç azalmıyor ve fizik kurallarına aykırı hareket ediyordu.
Kaybolan Yüzük: Hareket halindeki parmağındaki yüzük, saniyeler içinde derisinin içine girip çıkıyordu; bu, yapay zekanın "pixel blending" (piksel karıştırma) hatasının en net kanıtı.
Zaman Kayması: Arka plandaki kasanın üzerinde 2024 tarihinin görülmesi, Netanyahu'nun halkını kandırmak için eski görüntüleri manipüle ettiğini ya da özensiz bir kurgu yapıldığını kanıtlıyor.
Katil Netanyahu'nun sosyal medya hesabından Netanyahu'nun hayatta olduğunu iddia eden bir video daha paylaşıldı.
Videoda Netanyahu'nun korumalarıyla birlikte yeşil bir alan İsrailli yerleşimcilerle sohbet ettiği, fotoğraf çekildiği görülüyor.