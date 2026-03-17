Katilin dijital maskesi düşüyor mu? Netanyahu'nun videoları alay konusu oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'ın saldırıları sonrası ortadan kaybolan İsrail Başbakanı katil Benjamin Netanyahu'nun, "hayattayım" mesajı vermek için yayınladığı videoların aslında birer yapay zeka ürünü (deepfake) olduğuna dair kanıtlar her geçen gün güçleniyor.

Her şey, Netanyahu'nun bir basın toplantısı canlı yayınıyla başladı. Dikkatli gözler, İsrail Başbakanı'nın sağ elinde tam altı parmak olduğunu fark etti.

The Verge tarafından yapılan teknik incelemeler, mevcut yapay zeka modellerinin insan anatomisini, özellikle de elleri kurgularken hala bu tür bariz hatalar yaptığını hatırlatıyor. İşgalci liderin fiziki varlığını kanıtlamak için çekilen bu görüntüler, aslında onun bir sığınakta ya da çok daha kötü bir durumda olduğu ihtimalini körüklüyor.

KAHVE FİNCANINDAKİ FİZİK KURALLARI

Şüpheleri dağıtmak için yayınlanan "kafe videosu" ise sahtekarlığın zirvesi oldu. Bir kafede oturup parmaklarını saydırdığı o videoda, teknoloji dünyasının asla kabul edemeyeceği "hata payları" baş gösterdi:

Sıvı Anomali: Netanyahu fincanı her hareket ettirdiğinde, içindeki kahve doğaüstü bir şekilde hiç azalmıyor ve fizik kurallarına aykırı hareket ediyordu.

Kaybolan Yüzük: Hareket halindeki parmağındaki yüzük, saniyeler içinde derisinin içine girip çıkıyordu; bu, yapay zekanın "pixel blending" (piksel karıştırma) hatasının en net kanıtı.

Zaman Kayması: Arka plandaki kasanın üzerinde 2024 tarihinin görülmesi, Netanyahu'nun halkını kandırmak için eski görüntüleri manipüle ettiğini ya da özensiz bir kurgu yapıldığını kanıtlıyor.

Katil Netanyahu'nun sosyal medya hesabından Netanyahu'nun hayatta olduğunu iddia eden bir video daha paylaşıldı.

Videoda Netanyahu'nun korumalarıyla birlikte yeşil bir alan İsrailli yerleşimcilerle sohbet ettiği, fotoğraf çekildiği görülüyor.

Videoda İsrailli asker ve sivil ile sohbet ederek "Sabırlı olun, sığınaklara yakın durun" çağrısında bulunan Netanyahu'nun parmağındaki yüzüğün saniyeler içerisinde kaybolup tekrar görünür olduğu fark ediliyor.

Görüntüler üzerinde yapılan incelemelerde yalnızca bu detay değil; karakterlerin gölgelerindeki uyumsuzluklar, konuşma sırasında dudak hareketleri ile ses arasındaki gecikmeler, kulak renginde anlık değişimler ve arka plandaki nesnelerde gözlemlenen olağandışı hareketler gibi birçok teknik anormallikler de söz konusu.

Uzmanlara göre, Netanyahu'nun parmağındaki yüzüğün sahneler arasında aniden kaybolup tekrar ortaya çıkması, dijital içerik üretiminde sıkça karşılaşılan "nesne sürekliliği hatası"na işaret ediyor. Bu tür hatalar, özellikle yapay zekâ ile oluşturulan videolarda en belirgin izlerden biri olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra görüntülerdeki ışık ve gölge ilişkilerinde de dikkat çekici uyumsuzluklar bulundu. Örneğin sahnede yer alan karakterlerin hareketleriyle gölgeleri arasında milisaniyelik kaymalar gözlemleniyor. Bu durum, görüntülerin farklı katmanların birleştirilmesiyle oluşturulduğuna dair şüpheleri güçlendirdi.

KULAKLARDAKİ "YAPAY" RENK DEĞİŞİMİ

Netanyahu'nun kulak rengi, herhangi bir fiziksel neden olmaksızın aniden normalden kan kırmızısına dönüyor. Yapay zeka algoritmalarının doku üretirken yaşadığı "skin tone hallucination" (cilt tonu halüsinasyonu), dijital maskenin altındaki yazılım hatasını ele veriyor.

ARKA PLAN TİTREMELERİ VE "HAYALET" NESNELER

Videoda sabit durması gereken ağaçlar ve telefon gibi nesneler, çıplak gözle fark edilmesi zor olsa da mikro düzeyde titriyor. Bu anormallik, yapay zeka modellerinin arka planı sabit tutma beceriksizliğinden kaynaklanıyor.

HAMANEY VE NETANYAHU AYNI KAFEDE

Tartışmalar yalnızca Netanyahu'nun görüntüleriyle sınırlı kalmadı.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile katil Netanyahu'yu aynı kafede, karşılıklı otururken gösteren bir video paylaşıldı.

İran'a yakın sosyal medya hesapları tarafından düzenlenen videoda Mücteba, Netanyahu gibi ellerini kameraya sallayarak parmaklarımı saymak ister misin gibi benzer ifadeler kullanıyor.

KADDAFİ YAPAY ZEKAYLA YENİDEN CANLANDI

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, Netanyahu'nun videolarındaki sahteliği yüzüne vurmak için yıllar önce ölen Libya lideri Muammer Kaddafi'yi yapay zekayla canlandırarak "ben de hayattayım" temalı bir video yayınladı.

Görüntülerde Kaddafi'nin bir evin mutfağında kameraya karşı dans ettiği görüntüleri barındırıyor.

Kaddafi'nin kamera karşısında parmaklarını tek tek açması, Netanyahu'nun yapay zeka destekli videosuna bir gönderme olarak yorumlanıyor.

