Katil İsrail Gazze'den çekildi! Büyük yıkımın boyutu ortaya çıktı

Katil İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, 9 Ekim'de imzalanan ateşkesin ardından bölgeden çekilmeye başlamasıyla sona erdi. Siyonist rejimin bölgede gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılar sonucu on binlerce masum Gazzeli katledilmiş, yüz binlerce insan ise zorunlu göçe maruz kalmıştı. Bölgeyi bombalayarak yaşanmaz hale getirmeyi hedefleyen katil İsrail'in, anlaşma sonrası bölgeden çekilmesinin ardından geride bıraktığı yıkım görüntülendi. İşte yürekleri dağlayan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 12.10.2025 21:04 Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 21:10
Katil İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şehri'nden çekildi.

GAZZE'NİN DRAMI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
İsrail ordusunun şehirden çekilmesinin ardından arkasında bıraktığı büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

Şehirdeki neredeyse tüm binaların harabeye döndüğü ve altyapının tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Konutların harabeye dönmesi nedeniyle Gazzeliler kışı çadırda geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, uluslararası toplumdan yardım istedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 300 binden fazla konut tamamen ye da kısmen yıkılırken, yaklaşık 2 milyon Gazzeli zorla yerinden edildi.