20 Mayıs 2025, Salı
Katar'dan Trump'a gökyüzünde servet: Doha'nın hediye ettiği 747'nin ayrıntıları ortaya çıktı! Lüks için güvenliğini ikinci plana mı atacak?
ABD Başkanı Donald J. Trump'ın diplomatik sahnedeki etkisi yeniden zirvedeyken, Orta Doğu'dan gelen çarpıcı bir gelişme, Beyaz Saray ile Körfez hattında dikkat çeken bir yankı uyandırdı. Katar'ın, Başkan Trump'a özel yapım bir Boeing 747 jeti "hediye etmeyi" teklif ettiği ortaya çıktı. Lüksün, prestijin ve siyasi sembollerin iç içe geçtiği bu teklif, yalnızca bir uçak meselesi değil; aynı zamanda güç, sadakat ve küresel ittifaklar üzerine kurulu bir diplomasi satrancı. New York Times, Trump'a teklif edilen lüks uçağın perde arkasını yazdı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:23