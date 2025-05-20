Katar’dan Trump’a gökyüzünde servet: Doha’nın hediye ettiği 747’nin ayrıntıları ortaya çıktı! Lüks için güvenliğini ikinci plana mı atacak?

WASHINGTON'DA SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Yedek uçak arayışında yer alan veya bu konuda bilgilendirilen 14 kişiyle yapılan görüşmelerde, sürecin, başkanlık seyahatlerini denetleyen Beyaz Saray Askeri Ofisi'nin, Boeing ve Savunma Bakanlığı ile birlikte, başkanlık uçaklarına daha hızlı bir şekilde entegre edilebilecek, iş jeti düzenine sahip piyasadaki tüm son model 747'lerin bir listesini derlemesiyle başladığı belirtiliyor.

Dünyada bu amaca uygun sadece sekiz uçak vardı; bunların arasında Katar'ın birkaç yıldır satmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı gösterişli çift katlı bir jet de vardı.