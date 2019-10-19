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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'yı savaş alanına çevirdi

Hafta boyunca Katalonya şehirlerinde "özgürlük yürüyüşleri" adı altında gösteri düzenleyen gruplar, Barcelona'da bir araya geldi. Gösteriler genelde olaysız geçerken, şehir merkezindeki emniyet binası önünde toplanan yüz kişilik grup ile polis arasında çatışma yaşandı. Gösteriler nedeniyle kentin önemli turizm merkezlerinden La Sagrada Familia Bazilikası'nın girişi kapatıldı. Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda 57 uçak seferi iptal edildi. Protestolar nedeniyle 26 Ekim'de Nau Camp Stadı'nda oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid maçı ertelendi.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 02:01 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 02:06
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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'yı savaş alanına çevirdi

İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkeme'nin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı.

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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'yı savaş alanına çevirdi

Katalonya Özerk Bölgesi'nin farklı şehirlerinde hafta başından bu yana "özgürlük yürüyüşleri" adı altında gösteriler düzenleyen gruplar, bölgenin başkenti Barcelona'da bir araya geldi.

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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'yı savaş alanına çevirdi

Bölge genelinde ilan edilen genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkanlar kapatıldı.

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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'yı savaş alanına çevirdi

Katalonya bayrakları taşıyan göstericiler, bağımsızlık yanlısı slogan atarak mahkum edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti.

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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'yı savaş alanına çevirdi

Gösteriler genelde olaysız geçerken, yüz kişilik bir gösterici grubu ile polis arasında çatışma yaşandı. Şehir merkezindeki emniyet binası önünde toplanan grup polise şişe, yumurta ve boya fırlattı. Çevredeki çöp kutularını ateşe vererek barikatlar oluşturan gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.