Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'yı savaş alanına çevirdi
Hafta boyunca Katalonya şehirlerinde "özgürlük yürüyüşleri" adı altında gösteri düzenleyen gruplar, Barcelona'da bir araya geldi. Gösteriler genelde olaysız geçerken, şehir merkezindeki emniyet binası önünde toplanan yüz kişilik grup ile polis arasında çatışma yaşandı. Gösteriler nedeniyle kentin önemli turizm merkezlerinden La Sagrada Familia Bazilikası'nın girişi kapatıldı. Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda 57 uçak seferi iptal edildi. Protestolar nedeniyle 26 Ekim'de Nau Camp Stadı'nda oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid maçı ertelendi.
Giriş Tarihi: 19.10.2019 02:01Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 02:06