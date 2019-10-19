Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'yı savaş alanına çevirdi

Gösteriler genelde olaysız geçerken, yüz kişilik bir gösterici grubu ile polis arasında çatışma yaşandı. Şehir merkezindeki emniyet binası önünde toplanan grup polise şişe, yumurta ve boya fırlattı. Çevredeki çöp kutularını ateşe vererek barikatlar oluşturan gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.