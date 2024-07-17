17 Temmuz 2024, Çarşamba
Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını | 4 aşamalı pusuda böyle hezimete uğradılar
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Kassam Tugayları ise büyük bir direniş örneği sergiliyor. Son olarak Kassam Tugayları Tel Al Hava mahallesinde israil askerlerini ve tanklarını düşürdükleri 4 aşamalı bir pusuya ait görüntüleri yayınladı. Gece baskınında neye uğradıklarını şaşıran İsrail ordusu, işte böyle hezimete uğradı. İşte kare kare o anlar...
Giriş: 17.07.2024 22:04 Güncelleme: 17.07.2024 22:38
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