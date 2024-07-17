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Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını | 4 aşamalı pusuda böyle hezimete uğradılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Kassam Tugayları ise büyük bir direniş örneği sergiliyor. Son olarak Kassam Tugayları Tel Al Hava mahallesinde israil askerlerini ve tanklarını düşürdükleri 4 aşamalı bir pusuya ait görüntüleri yayınladı. Gece baskınında neye uğradıklarını şaşıran İsrail ordusu, işte böyle hezimete uğradı. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 17.07.2024 22:04 Güncelleme: 17.07.2024 22:38
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Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını! Böyle hezimete uğradılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.

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  • 13
Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını! Böyle hezimete uğradılar

Binlerce mazlumun ölümüne sebep olan siyonist ordu karşısında Kassam Tugayları ise büyük bir direniş örneği sergiliyor.

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Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını! Böyle hezimete uğradılar

Son olarak Kassam Kassam Tugayları Tel Al Hava mahallesinde israil askerlerini ve tanklarını düşürdükleri 4 aşamalı bir pusuya ait görüntüleri yayınladı.

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  • 13
Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını! Böyle hezimete uğradılar

Gece baskınında neye uğradıklarını şaşıran İsrail ordusu, işte böyle hezimete uğradı. İşte kare kare o anlar...

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Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını! Böyle hezimete uğradılar

Öte yandan Kassam Tugayları, Filistinlilerin topraklarını gasbeden 3 İsraillinin yaralandığı olayın sorumluluğunu üstlendi