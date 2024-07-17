Cehenneme posta! Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını | 4 aşamalı pusuda böyle hezimete uğradılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Kassam Tugayları ise büyük bir direniş örneği sergiliyor. Son olarak Kassam Tugayları Tel Al Hava mahallesinde israil askerlerini ve tanklarını düşürdükleri 4 aşamalı bir pusuya ait görüntüleri yayınladı. Gece baskınında neye uğradıklarını şaşıran İsrail ordusu, işte böyle hezimete uğradı. İşte kare kare o anlar...