Karantinadaki kentten gelen görüntüler dünyayı salladı! Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül salgın Kovid-19 dünyaya yayılarak resmen hayatı her anlamda felç etmiş durumda. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dünyayı ayağa kaldırmaya devam ediyor. İşte koronavirüs ile ilgili gelen en son bilgiler… Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 09:11
Çin'den akılalmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120'ye yükselirken, karantina altındaki Wuhan kentinnden gelen bu görüntü, dünyayı şoka uğrattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dünyayı sarsarken, Uluslararası Para Fonu'ndan yapılan açıklama da gündem yarattı. İşte dünyaya korku salan virüsle ilgili gelişmeler...
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi. Ülkede Kovid-19'a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922'ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363'e geriledi.
Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 2 bin 120'ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155'e ulaştı. Çin ana karası dışında Hong Kong'da vaka sayısı 65'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle orta vadede kürsel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini bildirdi.
IMF, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 22-23 Şubat'ta düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları" öncesinde "G20 Gözlem Notu" başlıklı raporunu yayımladı.