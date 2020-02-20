Karantinadaki kentten gelen görüntüler dünyayı salladı!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi. Ülkede Kovid-19'a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922'ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363'e geriledi.