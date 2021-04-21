Karadeniz alev aldı! Rusya tarih verdi: 21 Mayıs akşamına kadar...

Rus lider Vladimir Putin kasıp kavurdu. Onlarca savaş gemisine 50'yi aşkın jet katıldı. ABD'li uydu şirketi uzaydan çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Cephe hattının diğer tarafında ise büyük bir kriz var. Rusya, Karadeniz'de gerilimi tırmandıran Donbass bölgesi olayı ile ilgili Ukrayna ve NATO'ya çağrıda bulundu. Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'dan gerilimi yükseltmemelerini istedi. Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi. ABD ile gerginlik artarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin 10 çalışanının 21 Mayıs akşamına kadar Rusya'yı terk etmesi gerektiğini bildirdi.