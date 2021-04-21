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Karadeniz alev aldı! Rusya tarih verdi: 21 Mayıs akşamına kadar...

Rus lider Vladimir Putin kasıp kavurdu. Onlarca savaş gemisine 50'yi aşkın jet katıldı. ABD'li uydu şirketi uzaydan çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Cephe hattının diğer tarafında ise büyük bir kriz var. Rusya, Karadeniz'de gerilimi tırmandıran Donbass bölgesi olayı ile ilgili Ukrayna ve NATO'ya çağrıda bulundu. Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'dan gerilimi yükseltmemelerini istedi. Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi. ABD ile gerginlik artarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin 10 çalışanının 21 Mayıs akşamına kadar Rusya'yı terk etmesi gerektiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 17:29
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Karadeniz alev aldı! Rusya tarih verdi: 21 Mayıs akşamına kadar...

Son 50 yılın en büyük askeri sevkiyatının ardından Karadeniz'e devasa bir ordu yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya meydan okuyup düğmeye bastı.

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Karadeniz alev aldı! Rusya tarih verdi: 21 Mayıs akşamına kadar...

ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'daki Angarsky eğitim alanına konuşlandırılan binlerce askerin uydu görüntülerini dünya ile paylaştı.

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Karadeniz alev aldı! Rusya tarih verdi: 21 Mayıs akşamına kadar...

Maxar'ın gökyüzünden çektiği fotoğraflar arasında, yine Karadeniz kıyısındaki Kırım'da bulunan Opuk eğitim alanında bekleyen ordu birlikleri göze çarpıyor.

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Karadeniz alev aldı! Rusya tarih verdi: 21 Mayıs akşamına kadar...

Voronezh'deki Pogorovo eğitim alanında binlerce tank dikkat çekerken, Morozovsk hava üssünde kalkışa hazırlanan 11 SU-34 savaş uçağı da yine objektife yansıdı.

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Karadeniz alev aldı! Rusya tarih verdi: 21 Mayıs akşamına kadar...

Kırım'daki Saki hava üssünde ise birçok filodan Karadeniz'e kaydırılan onlarca savaş uçağı var. Rusya lideri Putin, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e doğru yöneldiği saatlerde bir gövde gösterisine girişti.