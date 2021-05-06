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Karabağ savaşı Türkiye'yi gözde yaptı! ABD Türkiye'den alımları artırdı

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtardığı Karabağ savaşı sonrasında dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Teknolojisiyle dikkat çeken Türkiye, ürettiği silahlarla gözdeler arasına girdi. Türkiye'nin ihracat istatistikleri de merak uyandırdı. Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 13:01
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Karabağ savaşı Türkiye'yi gözde yaptı! ABD Türkiye'den alımları artırdı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu.

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Karabağ savaşı Türkiye'yi gözde yaptı! ABD Türkiye'den alımları artırdı

Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Karabağ savaşı Türkiye'yi gözde yaptı! ABD Türkiye'den alımları artırdı

Söz konusu dönemde Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatının aylar itibarıyla düzenli arttığı görüldü.
Sektörde ocakta 166 milyon 997 bin dolar, şubatta 233 milyon 225 bin dolar, martta 246 milyon 973 bin dolar ve nisanda 302 milyon 549 bin dolarlık ihracat yapıldı.

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Karabağ savaşı Türkiye'yi gözde yaptı! ABD Türkiye'den alımları artırdı

Böylece savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artışla 949 milyon 744 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında söz konusu sektörde 642 milyon 870 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.
Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü.

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Karabağ savaşı Türkiye'yi gözde yaptı! ABD Türkiye'den alımları artırdı

Ocak-nisan döneminde bu alanda ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 386 milyon 113 bin dolara ulaştı.