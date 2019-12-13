Kan donduran görüntü! Bu ormana adım atan...

Bu görüntüler kan dondurdu. Japonya'da bulunan ve ünü dünya sınırlarını aşan Fuji dağının eteklerinde bir orman bulunuyor. İsmi Aokigahara olan bu ormana adm atanlar dehşete kapılıyor. İçine girenlerin geri dönmediği ve her yıl yaklaşık 100 kişinin intihar ettiği ormandaki görüntüler kan donduruyor. İşte intihar ormanı Aokigahara'dan şok eden kareler...