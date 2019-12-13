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Kan donduran görüntü! Bu ormana adım atan...

Bu görüntüler kan dondurdu. Japonya'da bulunan ve ünü dünya sınırlarını aşan Fuji dağının eteklerinde bir orman bulunuyor. İsmi Aokigahara olan bu ormana adm atanlar dehşete kapılıyor. İçine girenlerin geri dönmediği ve her yıl yaklaşık 100 kişinin intihar ettiği ormandaki görüntüler kan donduruyor. İşte intihar ormanı Aokigahara'dan şok eden kareler...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 07:09
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Kan donduran görüntü! Bu ormana adım atan...

Aokigahara Ormanı, Japonya'nın meşhur Fuji Dağı'nın hemen yanı başında bulunan ve uzaktan bakıldığında yeşilin her tonuyla dikkat çeken bir doğal güzellik.

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Kan donduran görüntü! Bu ormana adım atan...

Yerli ve yabancı turistler bu ormana Fuji Dağı'nı çeşitli açılardan görmek, dağın fotoğraflarını çekmek ve hazırlanan parkurlarda doğayla iç içe yürüş yapmak için geliyor.

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Kan donduran görüntü! Bu ormana adım atan...

İnsanlar kendileri için belirlenen rotalardan şaşmamaları gerektiğinin bilincinde. Çünkü inanılmaz sık olan bitki örtüsü kaybolduğunuz an yönünüzü bulmanızı veya sesinizi duyurmanızı imkansızlaştırıyor.

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Kan donduran görüntü! Bu ormana adım atan...

Bir de bu rotalardan bilerek çıkan ve ormanın derinliklerine yürüyenler var. Onlara belirlenen parkurlardan çıkma cesaretini veren ise zaten oraya intihar etmek için gitmiş olmaları.

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Kan donduran görüntü! Bu ormana adım atan...

Japon tarihinde mistik bir yeri olan ve ölü ruhlarla özdeşleşen Aokigahara, Seicho Matsumoto'nun iki karakterinin bu ormanda intihar ettiği romanı Kuroi Kaiju'dan sonra bir intihar merkezi haline gelmiş.