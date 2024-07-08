Kahrol yok ol İsrail! 6 yaşında ölen çocuğun yürek yakan fotoğrafı! Gazze'de bitmeyen zulüm...

Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştirilen katil israil, El-Cauni okulu ile yüzlerce sığınmacının kaldığı 'Kutsal Aile' okulunu bombaladı. Yapılan saldırıda çoğu çocuk en az 20 kişi hayatını kaybederken bölgede gıda krizi de tavan yaptı. Özellikle çocuklar yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle birer birer hayatını kaybederken 6 yaşındaki Hikmet Bedir de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bedir'den geriye yürekleri yakan fotoğrafları kaldı. İşte detaylar...