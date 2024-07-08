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Kahrol yok ol İsrail! 6 yaşında ölen çocuğun yürek yakan fotoğrafı! Gazze'de bitmeyen zulüm...

Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştirilen katil israil, El-Cauni okulu ile yüzlerce sığınmacının kaldığı 'Kutsal Aile' okulunu bombaladı. Yapılan saldırıda çoğu çocuk en az 20 kişi hayatını kaybederken bölgede gıda krizi de tavan yaptı. Özellikle çocuklar yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle birer birer hayatını kaybederken 6 yaşındaki Hikmet Bedir de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bedir'den geriye yürekleri yakan fotoğrafları kaldı. İşte detaylar...

Giriş: 08.07.2024 10:23 Güncelleme: 08.07.2024 10:29
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Kahrol yok ol İsrail! 6 yaşında ölen çocuğun yürek yakan fotoğrafı! Gazze’de bitmeyen zulüm...

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve yoğun kuşatması devam ederken gıda krizinin yaşandığı Gazze'de salgın hastalıkların yayılmasının yanı sıra özellikle çocuklarda yetersiz beslenme vakaları hızla artıyor.

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Kahrol yok ol İsrail! 6 yaşında ölen çocuğun yürek yakan fotoğrafı! Gazze’de bitmeyen zulüm...

Yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle 6 yaşındaki Filistinli çocuk Hikmet Bedir, tedavi gördüğü Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Kahrol yok ol İsrail! 6 yaşında ölen çocuğun yürek yakan fotoğrafı! Gazze’de bitmeyen zulüm...

Hikmet Bedir'in fotoğrafı görenlerin yüreklerini dağlarken İsrail bölgedeki katliamlarına ara vermeden devam ediyor.

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Kahrol yok ol İsrail! 6 yaşında ölen çocuğun yürek yakan fotoğrafı! Gazze’de bitmeyen zulüm...

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okulunu hedef aldı.

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Kahrol yok ol İsrail! 6 yaşında ölen çocuğun yürek yakan fotoğrafı! Gazze’de bitmeyen zulüm...

Saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı. Katliam sonrası yaralıların götürüldüğü Aksa Şehitleri Hastanesi'nde büyük bir kaos yaşandı.