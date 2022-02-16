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Kadın askerler iddialarını ortaya koydu! Çekinmeden paylaştılar! İşte o görüntüler

Kimi ülkelerde uygulanan kadın askerlerin varlığı tartışmalara neden olsa da paylaşılan fotoğraflar, kadınların da bu konuda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyayı aktif kullanan kadın askerler, sivil hayattaki hallerini takipçilerine gösterirken bazıları açık açık üniformalı fotoğraflar verdi. İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 16.02.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 16:31
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Kadın askerler iddialarını ortaya koydu! Çekinmeden paylaştılar! İşte o görüntüler

Sosyal medya her gün yeni bir çılgınlıkla çalkalanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadın askerler iddialarını ortaya koydu! Çekinmeden paylaştılar! İşte o görüntüler

Şimdi de kadın askerler gündemde.

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Kadın askerler iddialarını ortaya koydu! Çekinmeden paylaştılar! İşte o görüntüler

Çekinmeden en özel hallerini bile sosyal medya üzerinden paylaştılar.

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Kadın askerler iddialarını ortaya koydu! Çekinmeden paylaştılar! İşte o görüntüler

Kadın askerler ortalığı karıştırdı. Bu görüntüler büyük yankı uyandırdı.

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Kadın askerler iddialarını ortaya koydu! Çekinmeden paylaştılar! İşte o görüntüler

Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını Instagram'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor.