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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı dertte! Karısını yengesiyle aldatmış Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı dertte! Karısını yengesiyle aldatmış ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Adı daha önce uyuşturucu bağımlılığı ve bir striptizciden olan gayrımeşru çocuğuyla manşetlere taşınan oğul Biden'ın ismi şimdi de aldatma haberleriyle gündeme geldi. Giriş Tarihi: 31.03.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 15:54
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı, adının karıştığı skandallarla dertte. Oğul Biden'ın adı, daha önce uyuşturucu bağımlılığı ve bir striptizciden olan gayrımeşru çocuğuyla manşetlere taşınmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ SKANDAL Hunter'ın adı şimdiyse yeni bir skandala karıştı. Eski karısı, Biden'ı 'kendisini duygusal olarak taciz etmekle' ve erkek kardeşinin dul eşiyle gizli ilişkisi keşfettikten sonra cinsel gücü artırıcı hap kullanmakla itham etti.
İngiliz Daily Mail gazetesi, aldatılan Kathleen Biden tarafından Hunter'a atılan e-postalara ulaştı. Kathleen Biden, kocası ile Hunter'ın yengesi Hallie Biden arasındaki romantik yazışmaları keşfettikten sonra Temmuz 2016'da ona e-posta gönderdi.
Kathleen, Hunter'ın dizüstü bilgisayarında kocasını kendisini aldatmakla ve metresi için hediyeler almakla suçluyor. Kathleen 28 Temmuz 2016'da Hunter'a şöyle yazıyor:
"Seni terk ediyorum çünkü bir ilişki yaşıyorsun ve beni duygusal olarak istismar ediyorsun. Ayrılmak istememe şaşırdığını ve buna alışmak için zamana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun."