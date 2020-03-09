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Belgeler sızdırıldı! Koronavirüs için korkunç rakam: 500 bin ölü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın farklı ülkelerinde yayılmaya devam eden ölümcül korona virüsü Japonya'da etkisini sürdürüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 193'e yükseldi. Dr James Lawler ise, dünya çapında 96 milyon kişinin enfekte olabileceğini ve ölü sayısının 500 bin olabileceğini açıkladı ve hastanelerin en kötü ihtimale karşı hazırlıklı olmalarını önerdi. Öte yandan Japonya'nın Gamagori kentinde koronavirüs teşhisi konan ve "bir tıbbi kurumda kendisine yer bulunana kadar evinde beklemesi" söylenen bir adam bilinçli olarak hastalığı yaymaya çalıştı. İşte dünyayı etkisini alan koronavirüste son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 10:01
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Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı
Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı

İTALYA PANİKTE
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs(koronavirüs) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi. Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Ayrıca, Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'da da koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

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Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı
Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı

Kovid-19, İtalya'da devlet görevlileri arasında yayılmaya devam ediyor. Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.

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Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı
Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı

Başbakan Giuseppe Conte, salgının önüne geçmek için Lombardiya bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimiyle karantinaya aldıklarını açıkladı. Ülkede karantina altına alınan kişi sayısı 16 milyon. Bu da ülke nüfusunun dörtte biri anlamına geliyor.

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Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı
Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı

Karantina kararının İtalyan basınına önceden sızması nedeniyle birçok bölgede panik halinde kaçış başladığı belirtildi. İtalyan La Stampa gazetesi dünkü baskısında 'Virüs Kuzey'in kalbini kapattı' manşetini kullandı.

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Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı
Japonya'da korkunç gerçek ortaya çıktı! Gelen cevaba sinirlenip koronavirüsü yaymaya çalıştı

Lombardiya bölgesi haricindeki karantinaya alınan 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.