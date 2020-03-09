Belgeler sızdırıldı! Koronavirüs için korkunç rakam: 500 bin ölü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın farklı ülkelerinde yayılmaya devam eden ölümcül korona virüsü Japonya'da etkisini sürdürüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 193'e yükseldi. Dr James Lawler ise, dünya çapında 96 milyon kişinin enfekte olabileceğini ve ölü sayısının 500 bin olabileceğini açıkladı ve hastanelerin en kötü ihtimale karşı hazırlıklı olmalarını önerdi. Öte yandan Japonya'nın Gamagori kentinde koronavirüs teşhisi konan ve "bir tıbbi kurumda kendisine yer bulunana kadar evinde beklemesi" söylenen bir adam bilinçli olarak hastalığı yaymaya çalıştı. İşte dünyayı etkisini alan koronavirüste son gelişmeler...