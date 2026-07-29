Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare

Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen şiddetli deprem, bölgede geniş çaplı yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina ağır hasar görürken arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti, 7,1 büyüklüğündeki depremle bir kez daha büyük bir felaket yaşadı. Öğleden sonra yerel saatle 16:27'de meydana gelen şiddetli sarsıntı yalnızca binaları değil, hayatları da yerle bir etti. JAPONYA DEPREMİNDE ŞİDDETLİ SARSINTI ANI KAMERADA

En az 13 kişinin yaşamını yitirdiği afette onlarca kişi yaralandı, çok sayıda kişi kayboldu. Arama kurtarma ekipleri çöken binaların enkazında hayatta kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı mücadele ediyor.

Depremin ardından ortaya çıkan görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çöken alışveriş merkezleri, yerle bir olan yollar, dev çatlaklarla ikiye ayrılan otoyollar, ağır hasar gören fabrikalar ve tahliye edilen mahalleler...

BİR DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ Depremin merkez üssü, yaklaşık 700 bin nüfuslu Kumamoto kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde kaydedildi. Şiddetli sarsıntı yalnızca Kumamoto'da değil, Kyushu Adası'nın geniş bir bölümünde hissedildi.