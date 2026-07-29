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Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen şiddetli deprem, bölgede geniş çaplı yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina ağır hasar görürken arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 1

Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti, 7,1 büyüklüğündeki depremle bir kez daha büyük bir felaket yaşadı. Öğleden sonra yerel saatle 16:27'de meydana gelen şiddetli sarsıntı yalnızca binaları değil, hayatları da yerle bir etti.

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Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 2

En az 13 kişinin yaşamını yitirdiği afette onlarca kişi yaralandı, çok sayıda kişi kayboldu. Arama kurtarma ekipleri çöken binaların enkazında hayatta kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı mücadele ediyor.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 3

Depremin ardından ortaya çıkan görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çöken alışveriş merkezleri, yerle bir olan yollar, dev çatlaklarla ikiye ayrılan otoyollar, ağır hasar gören fabrikalar ve tahliye edilen mahalleler...

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 4

BİR DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Depremin merkez üssü, yaklaşık 700 bin nüfuslu Kumamoto kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde kaydedildi. Şiddetli sarsıntı yalnızca Kumamoto'da değil, Kyushu Adası'nın geniş bir bölümünde hissedildi.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 5

İlk depremin ardından bölgede art arda çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Uzmanlar, önümüzdeki bir hafta boyunca yeni ve güçlü depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 6

Yetkililer özellikle dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşlara heyelan riskine karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 7

ENKAZ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Depremin ardından yüzlerce itfaiyeci, polis, sağlık ekibi ve Japon Öz Savunma Kuvvetleri personeli bölgeye sevk edildi.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 8

En büyük çalışmaların yürütüldüğü nokta ise kısmen çöken dev alışveriş merkezi oldu.

Ekipler, beton bloklar ve çelik yığınlarının arasında kalan insanlara ulaşabilmek için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 9

İş makineleri enkazı dikkatle kaldırırken, arama köpekleri ve dinleme cihazları sayesinde yaşam belirtisi arandı.

Çalışmalar sonucunda sekiz kişi sağ olarak kurtarıldı.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 10

Ancak enkaz altında hâlâ yardım bekleyen kişilerin bulunduğu belirtiliyor.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi yaptığı açıklamada, "Şu anda bile kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bu zamana karşı verilen bir mücadele." ifadelerini kullandı.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 11

PATLAMA FELAKETİ DAHA DA BÜYÜTTÜ

Depremin ardından yaşanan en dikkat çekici olaylardan biri alışveriş merkezinde meydana gelen büyük patlama oldu.

Depremden yaklaşık bir saat sonra gerçekleşen şiddetli patlama binanın büyük bölümünü adeta parçaladı.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 12

Alışveriş merkezinin dev cephesi çökerken çelik kolonlar ortaya çıktı.

Beton parçaları ve molozlar otoparka kadar savruldu.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 13

Patlamada 20'li yaşlarındaki iki kadın hayatını kaybetti.

Yetkililer olayın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Patlamanın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 14

200 MAĞAZALIK DEV AVM KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Aeon AVM, depremin en ağır hasar verdiği yapılardan biri oldu.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 15

Yaklaşık 200 mağazanın bulunduğu kompleksin büyük bölümü ağır hasar aldı.

Bazı katlar tamamen çökerken, binanın dış cephesi büyük ölçüde yıkıldı.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 16

İlk depremin hemen ardından müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi.

Ancak kısa süre sonra meydana gelen patlama binayı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 17

20-30 ÇALIŞANDAN HABER ALINAMIYOR

NHK'nin aktardığı bilgilere göre depremin ardından alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişinin akıbeti uzun süre belirlenemedi.

Arama kurtarma ekipleri özellikle yardım çağrılarının geldiği bölümlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 18

Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının günler sürebileceğini ifade ediyor.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 19

FABRİKADA BACA ÇÖKTÜ, İŞÇİLER KAYIP

Deprem yalnızca yerleşim alanlarını değil sanayi tesislerini de vurdu.

Nippon Paper Industries'e ait fabrikada dev baca çöktü.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 20

Olay sonrası yedi işçinin kaybolduğu bildirildi.

Dört kişinin ise ağır yaralandığı açıklandı.

Fabrikada büyük çaplı hasar oluşurken arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 21

HASTANELER ALARM VERDİ

Deprem sonrasında sağlık sistemi de büyük baskı altına girdi.

Merkez üssüne yakın Uki kentindeki bir hastane elektriklerin kesilmesi nedeniyle hizmet veremez hale geldi.

Hastane yönetimi binanın adeta bir sahra hastanesine dönüştüğünü açıkladı.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 22

Kentteki başka bir hastane ise üçü ağır olmak üzere 86 yaralıyı kabul ettikten sonra yeni hasta alamayacağını duyurdu.

Acil servisler kısa sürede dolarken sağlık ekipleri koridorlarda ve geçici alanlarda müdahalelerini sürdürdü.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 23

36 BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Deprem, enerji altyapısında da büyük hasara yol açtı.

Yaklaşık 36 bin haneye elektrik verilemedi.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 24

Elektrik kesintileri nedeniyle birçok bölgede iletişimde de aksaklıklar yaşandı.

Yetkililer elektrik şebekesindeki onarım çalışmalarının günler sürebileceğini açıkladı.

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı! Çöken binalar, enkaz altında kalanlar ve felaketin izleri kare kare 25

SICAK HAVA YENİ BİR TEHLİKE YARATTI

Elektrik kesintileri sürerken hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesi yeni bir risk oluşturdu.

Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.