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Japonya eski Başbakanı Abe'yi öldüren katilden flaş itiraflar! Ne zaman planlamaya başladı? Atış talimlerini nerede yaptı?
Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'yi öldüren katil çarpıcı itiraflarda bulundu. Saldırıyı 1 yıldır planladığını itiraf eden zanlının dağlık bölgelerde atış talimi yaptığı öğrenildi. Şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı Ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.07.2022 10:12Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 10:56