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Japonya eski Başbakanı Abe'yi öldüren katilden flaş itiraflar! Ne zaman planlamaya başladı? Atış talimlerini nerede yaptı?

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'yi öldüren katil çarpıcı itiraflarda bulundu. Saldırıyı 1 yıldır planladığını itiraf eden zanlının dağlık bölgelerde atış talimi yaptığı öğrenildi. Şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı Ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 10:56
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Japonya eski Başbakanı Abe’yi öldüren katilden flaş itiraflar! Ne zaman planlamaya başladı? Atış talimlerini nerede yaptı?

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi öldüren zanlının saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste hazırlandığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Japonya eski Başbakanı Abe’yi öldüren katilden flaş itiraflar! Ne zaman planlamaya başladı? Atış talimlerini nerede yaptı?

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

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Japonya eski Başbakanı Abe’yi öldüren katilden flaş itiraflar! Ne zaman planlamaya başladı? Atış talimlerini nerede yaptı?

41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı. İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi.

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Japonya eski Başbakanı Abe’yi öldüren katilden flaş itiraflar! Ne zaman planlamaya başladı? Atış talimlerini nerede yaptı?

Silah yapmayı video paylaşım sitesi Youtube'dan öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi.

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Japonya eski Başbakanı Abe’yi öldüren katilden flaş itiraflar! Ne zaman planlamaya başladı? Atış talimlerini nerede yaptı?

Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi.