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Jacob Blake olayı sonrası Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de sular durulmuyor. Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı. Bu olay üzerine sokaklara dökülen halk ortalığı yangın yerine çevirdi. Bölgedeki oluşan büyük hasarı ABD Başkanı Donald Trump yerinde inceledi. Wisconsin'in Kenosha kentine giden Trump, olaylarda hasar gören yerleri dolaştı ve iş yerlerinin yeniden inşası için mali destek sözü verdi.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 23:38
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Jacob Blake olayı sonrası Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'nin polis tarafından 7 el ateşle vurulması nedeniyle yaşanan olayların ardından bugün kente gitti.

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Jacob Blake olayı sonrası Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

Beraberinde Adalet Bakanı William Barr ve İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ile kentteki olaylardan zarar gören ve yakılan iş yerlerini gezen Trump, "Buraları onaracağız, insanların iş yerlerini yeniden inşa etmelerine yardım edeceğiz." vaadinde bulundu.

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Jacob Blake olayı sonrası Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

Trump, turu esnasında güvenlik güçleri ile de sohbet ederek, "Güvenlik güçleri muhteşem bir iş çıkardı." yorumunu yaptı.

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Jacob Blake olayı sonrası Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

Ulusal Muhafızların ve federal güçlerin devreye girmesinin ardından kentteki olayların yatıştığını vurgulayan Trump, "Biz kente geleceğimizi duyurduktan birkaç saat sonra olaylar durdu. Sert ve güçlü olmalısınız." ifadesini kullandı.

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Jacob Blake olayı sonrası Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

Trump, Portland'da devam eden olaylara da değinerek, Oregon Valisi ve Portland Belediye Başkanının da bir an önce federal hükümetten yardım istemesi gerektiğinin altını çizdi.