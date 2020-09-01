Jacob Blake olayı sonrası Trump, Wisconsin'deki gösterilerde hasar gören yerleri ziyaret etti

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de sular durulmuyor. Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı. Bu olay üzerine sokaklara dökülen halk ortalığı yangın yerine çevirdi. Bölgedeki oluşan büyük hasarı ABD Başkanı Donald Trump yerinde inceledi. Wisconsin'in Kenosha kentine giden Trump, olaylarda hasar gören yerleri dolaştı ve iş yerlerinin yeniden inşası için mali destek sözü verdi.