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İtalya'nın koronavirüs çaresizliği! Nakliye konteynerlerini yoğun bakım ünitelerine dönüştürüyor!

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19)'un en ölümcül olduğu İtalya'da yoğun bakım ünitelerinin yetersiz kalması nedeniyle ülkede zor günler yaşanıyor. Hükümet, sivil toplum kuruluşları ve halk soruna çözüm bulmak için çalışıyor. İki İtalyan mimar, CURA adını verdikleri nakliye konteynerlarının kullanıldığı bir acil durum hastanesi tasarladı. İlk CURA'nın inşasına ise Milan'da başlandı.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 13:05
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İtalya'nın koronavirüs çaresizliği! Nakliye konteynerlerini yoğun bakım ünitelerine dönüştürüyor!

İtalya yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında en çok ölümün gerçekleştiği ülke olma konumunu koruyor.

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İtalya'nın koronavirüs çaresizliği! Nakliye konteynerlerini yoğun bakım ünitelerine dönüştürüyor!

Ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 7 bin 500'ü geçerken vaka sayısı 75 bine yaklaştı.

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İtalya'nın koronavirüs çaresizliği! Nakliye konteynerlerini yoğun bakım ünitelerine dönüştürüyor!

Her gün 3 bini aşkın kritik durumdaki hasta yoğun bakıma sevk ediliyor.

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İtalya'nın koronavirüs çaresizliği! Nakliye konteynerlerini yoğun bakım ünitelerine dönüştürüyor!

Durum böyle olunca, ülkedeki yoğun bakım ünitleri yetersiz kalıyor bazı bölgelerde 80 yaşın üzerindeki hastalar yoğun bakıma kabul edilmiyor.

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İtalya'nın koronavirüs çaresizliği! Nakliye konteynerlerini yoğun bakım ünitelerine dönüştürüyor!

Tarihinin en zor günlerini yaşayan İtalya'da hükümet, STK ve halk ile birlikte yaşanan sağlık krizini çözmeye çalışıyor.