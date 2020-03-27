İtalya'nın koronavirüs çaresizliği! Nakliye konteynerlerini yoğun bakım ünitelerine dönüştürüyor!

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19)'un en ölümcül olduğu İtalya'da yoğun bakım ünitelerinin yetersiz kalması nedeniyle ülkede zor günler yaşanıyor. Hükümet, sivil toplum kuruluşları ve halk soruna çözüm bulmak için çalışıyor. İki İtalyan mimar, CURA adını verdikleri nakliye konteynerlarının kullanıldığı bir acil durum hastanesi tasarladı. İlk CURA'nın inşasına ise Milan'da başlandı.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL