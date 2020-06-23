İtalyan doktorun sözleri Avrupa basınını salladı! "1 ay önce hepsi ölecekti ama..."

Doktorlar koronavirüs hastalarını tedavi etmek için gece gündüz uğraşırken bilim insanları da virüse karşı etkili olacak bir aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Bu gelişmeler yaşanırken İtalyan bir doktordan çarpıcı bir açıklama geldi. Virüsün gücünü kaybetmiş olabileceğini açıklayan İtalyan uzman sözleriyle şaşkınlık yarattı. İşte İtalyan doktorun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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