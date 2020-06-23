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İtalyan doktorun sözleri Avrupa basınını salladı! "1 ay önce hepsi ölecekti ama..."

Doktorlar koronavirüs hastalarını tedavi etmek için gece gündüz uğraşırken bilim insanları da virüse karşı etkili olacak bir aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Bu gelişmeler yaşanırken İtalyan bir doktordan çarpıcı bir açıklama geldi. Virüsün gücünü kaybetmiş olabileceğini açıklayan İtalyan uzman sözleriyle şaşkınlık yarattı. İşte İtalyan doktorun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 11:34
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İtalyan doktorun sözleri Avrupa basınını salladı! 1 ay önce hepsi ölecekti ama...

İtalyan bulaşıcı hastalıklar profesörü Matteo Bassetti'nin bu sözleri tüm dünyada manşet oldu...

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İtalyan doktorun sözleri Avrupa basınını salladı! 1 ay önce hepsi ölecekti ama...

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor. İtalyan doktor Matteo Bassetti'nin koronavirüs salgınıyla ilgili sözleri ise gündeme damga vurdu.

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İtalyan doktorun sözleri Avrupa basınını salladı! 1 ay önce hepsi ölecekti ama...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 51 bini aştı.

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İtalyan doktorun sözleri Avrupa basınını salladı! 1 ay önce hepsi ölecekti ama...

Dünya çapındaki karantina uygulamaları geçen ay teker teker gevşetilmeye başlanmıştı ancak son günlerde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen haberler korkutucu verilere işaret ediyor.

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İtalyan doktorun sözleri Avrupa basınını salladı! 1 ay önce hepsi ölecekti ama...

Dünyada koronavirüs salgınında en ağır bilanço ABD'de yaşanırken Brezilya, Meksika ve Hindistan da en yüksek vaka sayılarının görüldüğü ülkeler arasına girdi.