İtalya'daki kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi koronavirüsten karantinada: Terk edildik

Dünyada Çin ve Güney Kore'den sonra Covid-19''un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya'da, yaşlı ve başka hastalıkları da olan 7 kişi hayatını kaybetmiş, 283 kişiye de virüs bulaşmıştı. Şimdiye kadar virüsün en çok etkilediği Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, toplam 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasaba hafta sonu karantinaya alınmıştı. Virüsün ilk görüldüğü Codogna'daki yasağı delerek alışveriş için dışarıya çıkan Luigi Toselli "Terk edildik. 50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız" diye tepkisini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





