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İtalya'daki kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi koronavirüsten karantinada: Terk edildik

Dünyada Çin ve Güney Kore'den sonra Covid-19''un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya'da, yaşlı ve başka hastalıkları da olan 7 kişi hayatını kaybetmiş, 283 kişiye de virüs bulaşmıştı. Şimdiye kadar virüsün en çok etkilediği Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, toplam 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasaba hafta sonu karantinaya alınmıştı. Virüsün ilk görüldüğü Codogna'daki yasağı delerek alışveriş için dışarıya çıkan Luigi Toselli "Terk edildik. 50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız" diye tepkisini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:03
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İtalya'daki kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi koronavirüsten karantinada: Terk edildik

Bu kasabalardan biri olan Milano'ya 45 kilometre mesafedeki 16 bin nüfuslu Casalpusterlengo'da güvenlik önlemlerini görüntüledi. "Kırmızı bölge" olarak ilan edilen virüsün bulaşma riski yüksek olduğu bu kasabalara ancak özel izinle girilip çıkılabiliyor.

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İtalya'daki kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi koronavirüsten karantinada: Terk edildik

Kasabaların girişlerini tutan medikal maskeli polisler bölgede kuş uçurtmuyor. Uluslararası kurallar karantina süresini iki hafta süresince öngörüyor.

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İtalya'daki kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi koronavirüsten karantinada: Terk edildik

'50 BİN KİŞİYİ CEZALANDIRAMAZSINIZ'
Casalpusterlengo'nun polis ekiplerinin bekletildiği giriş noktasında denk geldiğimiz sara hastası yaşlı bir kadın, karantinaya alınmayan çevre bir kasabadan geldiğini söyleyerek "Beni öldürecekler, dayanamıyorum artık. Bu tedbirler çok abartılı. Doktorum burada, reçetelerimi yazdırmam lazım ama bana bir suçluymuşum gibi davranıp geri çeviriyorlar" diye öfkesini dile getiriyor.

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İtalya'daki kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi koronavirüsten karantinada: Terk edildik

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre de karantina bölgesinde yaşamak zorunda kalanların sabrı taşmış durumda.

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İtalya'daki kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi koronavirüsten karantinada: Terk edildik

Virüsün ilk görüldüğü Codogna'daki yasağı delerek alışveriş için dışarıya çıkan Luigi Toselli "Terk edildik. 50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız" diye tepkisini ortaya koydu. Karantina altında yaşayan bazı kişilerin aşırı stresten dolayı uyku hapları kullanmakta olduğu da basına yansıyan haberler arasında.