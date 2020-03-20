İtalya'da corona virüsten ölenlerin son sözlerini ailelerine onlar iletiyor

"YAPAYALNIZ ÖLÜYORLAR"

Ayrıca virüsün evine girme olasılığını daha da azaltmak için saçını kestiğini kaydeden kadın, doktorların, ölen hastaların yakınlarıyla konuşmak zorunda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar hasta yakınlarına veda bile edemiyor. Ailelerin söylemek istediğini hastalara biz iletiyoruz, notları, torunlarının ilettiği resimleri gösteriyoruz. Hastanın öldüğünü ailelere telefonla bildiriyoruz. Bir hastanın, birbirinden uzakta yaşayan iki çocuğuyla konuşmak zorunda kaldım. Bir araya gelip yasını bile tutamadılar. Elinden tutmalarından söz etmiyorum bile. Biz bile bunu yapamıyoruz. Onlar yapayalnız ölüyor, içinde dezenfektan olan bir poşete bürüyüp morga götürülüyorlar. Birçok meslektaşım stres ve aşırı çalışma temposu yüzünden sinir krizi eşiğine geldi."