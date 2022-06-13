İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopterde dikkat çeken "rota" ayrıntısı! Kaza mı sabotaj mı?

İtalya'da geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopter önce radardan çıkmış, ardından kaybolmuştu. Enkazı bulunan helikopterdeki 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Helikopterde bulunan Arif Cez, İlker Uçak, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. İtalya basını yaşanan korkunç kaza ile ilgili sabotaj ve kusur ihtimallerini de göz önüne almak gerektiğine dikkat çekti. İşte haberin detayları...

