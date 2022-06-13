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Haberler Galeri İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopterde dikkat çeken "rota" ayrıntısı! Kaza mı sabotaj mı?

İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopterde dikkat çeken "rota" ayrıntısı! Kaza mı sabotaj mı?

İtalya'da geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopter önce radardan çıkmış, ardından kaybolmuştu. Enkazı bulunan helikopterdeki 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Helikopterde bulunan Arif Cez, İlker Uçak, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. İtalya basını yaşanan korkunç kaza ile ilgili sabotaj ve kusur ihtimallerini de göz önüne almak gerektiğine dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.06.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:19
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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopterde dikkat çeken rota ayrıntısı! Kaza mı sabotaj mı?

İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde kalkıştan yarım saat sonra Cusna Dağı eteklerindeki Lama Nehri kıyısına düştüğü belirlenen ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin olduğu helikopter günlerdir gündemi meşgul ediyor. Türkiye'yi yasa boğan kaza ile ilgili çeşitli spekülasyonlar mevcut.

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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopterde dikkat çeken rota ayrıntısı! Kaza mı sabotaj mı?

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda helikopterde bulunan Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan pilotun cesetlerine ulaşıldı.

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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopterde dikkat çeken rota ayrıntısı! Kaza mı sabotaj mı?

Düşen helikopter, arkasında pek çok soru işareti bıraktı. İtalya basını yaşanan korkunç kaza ile ilgili sabotaj ve kusur ihtimallerini de göz önüne almak gerektiğine dikkat çekti.

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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopterde dikkat çeken rota ayrıntısı! Kaza mı sabotaj mı?

Havacılık Uzmanı ve Pilot Stefano Ovi, İtalyan medyasına verdiği demeçte, "Kazanın sebebini bulabilmek için kazanın olduğu saatlerdeki hava durumuna bakmamız gerekiyor." dedi.

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İtalya’da 4 Türk’e mezar olan helikopterde dikkat çeken rota ayrıntısı! Kaza mı sabotaj mı?

1. NİÇİN ROTADAN UZAKTA?

Helikopterin niçin rotadan uzakta olduğunu da değerlendiren Ovi, pilotun kötü hava şartlarından kaçmak için daha uygun bir yer aramasına bağlı olarak rotadan çıkmış olabileceğini söyledi.