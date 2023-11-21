İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez’den Süpernova Müzik Festivali itirafı: Kitlesel “Hannibal Protokolü” uygulandı

Erez, bahsedilen Hannibal Protokolü'nün, İsrail ordusunda, 30 yıl önce Lübnan'daki olaylara dayanarak planlandığını anımsattı.

"KİTLESEL HANNİBAL"

Hamas'ın saldırı düzenlediği olay günü savaş uçakları ve dronların ateş açmaya başladığında, rehinelerin vurulup vurulmadığının bilinmediğini söyleyen İsrailli Yarbay, "Hannibal Protokolü maksatlıdır ve uygulanmasına karar verilmişse bu kasıtlı şekilde yapılmıştır. Eğer esirler kasıtsız olarak vurulmuşsa da bu başka bir şeydir? sorusu üzerine şunları söyledi:

"Hannibal Protokolü'nün bir noktada uygulandığı anlaşılıyor çünkü bir rehine durumu tespit ettiğinizde bu Hannibal'dır ancak son 20 yıldır tatbikatlarını yaptığımız Hannibal, içinde rehinelerin bulunduğu tek bir araçla ilgiliydi. Burada gördüğümüz şey ise kitlesel bir Hannibal'dı. Çitlerde birçok açıklık vardı, hem rehineli hem de rehinesiz olarak birçok farklı araçta binlerce insan vardı."