21 Kasım 2023, Salı
İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez’den Süpernova Müzik Festivali itirafı: Kitlesel “Hannibal Protokolü” uygulandı
Gazze'de büyük bir katliam uygulayan İsrail'in yalanları tek tek deşifre oluyor. İsrail basını, 7 Ekim'de Süpernova Müzik Festivali'ne gerçekleştirilen ve 360 kişinin öldüğü saldırının Hamas tarafından değil, İsrail askerleri tarafından düzenlendiğini duyurmuştu. Son olarak İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez'den bu gerçeği doğrulayan bir itiraf geldi. Erez, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü uyguladığın ifade etti.
Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 16:29
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