İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi
Middle East Eye'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail'in balistik füze önleyici stokları hızla tükeniyor. İran'la süren savaş üçüncü haftasına girerken Tel Aviv yönetiminin Washington'a "stoklar tehlikeli derecede azalıyor" uyarısı yaptığı bildirildi. ABD'nin yeni sistemler gönderip göndermeyeceği ise meçhul.
ABD'li yetkililerin verdiği bilgilere göre İsrail, İran'la devam eden savaş üçüncü haftasına girerken balistik füze önleyici stoklarının "tehlikeli derecede azaldığını" ABD'ye bildirdi.
Middle East Eye'ın aktardığına göre İsrail yönetimi, Washington'a gönderdiği mesajlarda yoğun füze saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin ciddi baskı altında olduğunu belirtti.
ABD'li bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in önleyici füze stoklarının hızla eridiğini doğruladı. Aynı yetkili, bu durumun aslında Washington tarafından "beklenen ve öngörülen bir gelişme" olduğunu söyledi.
İran'ın son haftalarda sürdürdüğü yoğun füze saldırıları, İsrail'in uzun menzilli hava savunma ağını zorlayan en önemli faktör olarak gösteriliyor.
SAVAŞIN FATURASI AĞIR: STOKLAR ZATEN GEÇEN YIL TÜKENMEYE BAŞLAMIŞTI
İsrail'in savunma sistemleri mevcut savaşa zaten zayıflamış bir stokla girdi.
Geçen yıl İran'la yaşanan çatışmalarda İsrail çok sayıda önleyici füze kullanmış, bu durum hava savunma envanterinde ciddi bir aşınmaya yol açmıştı.
Uzmanlara göre İran'ın son haftalarda sürdürdüğü yoğun füze saldırıları, bu stokların hızla tükenmesine neden oldu.
Haberde ayrıca İran'ın bazı balistik füzelerine misket mühimmatı yerleştirdiği belirtiliyor. Bu mühimmatlar, tek bir füzenin havada çok sayıda parça halinde dağılmasına neden olduğu için önleme sürecini daha karmaşık hale getiriyor.
Bu durum da İsrail'in her saldırıyı durdurmak için daha fazla önleyici füze kullanmasına yol açıyor.
ABD'NİN ROLÜ: YARDIM MI GELECEK, YOKSA STOKLAR MI KORUNACAK?
Washington yönetiminin bu sorun hakkında aylar öncesinden bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.
Bir ABD'li yetkili, İsrail'in yaşadığı mühimmat sıkıntısına rağmen ABD'nin kendi stoklarında benzer bir sorun bulunmadığını savundu.
Yetkili şu ifadeleri kullandı:
"Bölgede üslerimizi, personelimizi ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz."