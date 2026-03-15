İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi

Middle East Eye'ın aktardığına göre İsrail yönetimi, Washington'a gönderdiği mesajlarda yoğun füze saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin ciddi baskı altında olduğunu belirtti.

ABD'li yetkililerin verdiği bilgilere göre İsrail, İran'la devam eden savaş üçüncü haftasına girerken balistik füze önleyici stoklarının "tehlikeli derecede azaldığını" ABD'ye bildirdi.

İran'ın son haftalarda sürdürdüğü yoğun füze saldırıları, İsrail'in uzun menzilli hava savunma ağını zorlayan en önemli faktör olarak gösteriliyor.

ABD'li bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in önleyici füze stoklarının hızla eridiğini doğruladı. Aynı yetkili, bu durumun aslında Washington tarafından "beklenen ve öngörülen bir gelişme" olduğunu söyledi.

Geçen yıl İran'la yaşanan çatışmalarda İsrail çok sayıda önleyici füze kullanmış, bu durum hava savunma envanterinde ciddi bir aşınmaya yol açmıştı.

İsrail'in savunma sistemleri mevcut savaşa zaten zayıflamış bir stokla girdi.

Uzmanlara göre İran'ın son haftalarda sürdürdüğü yoğun füze saldırıları, bu stokların hızla tükenmesine neden oldu.

Haberde ayrıca İran'ın bazı balistik füzelerine misket mühimmatı yerleştirdiği belirtiliyor. Bu mühimmatlar, tek bir füzenin havada çok sayıda parça halinde dağılmasına neden olduğu için önleme sürecini daha karmaşık hale getiriyor.

Bu durum da İsrail'in her saldırıyı durdurmak için daha fazla önleyici füze kullanmasına yol açıyor.