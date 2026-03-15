İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi

Middle East Eye'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail'in balistik füze önleyici stokları hızla tükeniyor. İran'la süren savaş üçüncü haftasına girerken Tel Aviv yönetiminin Washington'a "stoklar tehlikeli derecede azalıyor" uyarısı yaptığı bildirildi. ABD'nin yeni sistemler gönderip göndermeyeceği ise meçhul.

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 1

ABD'li yetkililerin verdiği bilgilere göre İsrail, İran'la devam eden savaş üçüncü haftasına girerken balistik füze önleyici stoklarının "tehlikeli derecede azaldığını" ABD'ye bildirdi.

Middle East Eye'ın aktardığına göre İsrail yönetimi, Washington'a gönderdiği mesajlarda yoğun füze saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin ciddi baskı altında olduğunu belirtti.

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 2

ABD'li bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in önleyici füze stoklarının hızla eridiğini doğruladı. Aynı yetkili, bu durumun aslında Washington tarafından "beklenen ve öngörülen bir gelişme" olduğunu söyledi.

İran'ın son haftalarda sürdürdüğü yoğun füze saldırıları, İsrail'in uzun menzilli hava savunma ağını zorlayan en önemli faktör olarak gösteriliyor.

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 3

SAVAŞIN FATURASI AĞIR: STOKLAR ZATEN GEÇEN YIL TÜKENMEYE BAŞLAMIŞTI

İsrail'in savunma sistemleri mevcut savaşa zaten zayıflamış bir stokla girdi.

Geçen yıl İran'la yaşanan çatışmalarda İsrail çok sayıda önleyici füze kullanmış, bu durum hava savunma envanterinde ciddi bir aşınmaya yol açmıştı.

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 4

Uzmanlara göre İran'ın son haftalarda sürdürdüğü yoğun füze saldırıları, bu stokların hızla tükenmesine neden oldu.

Haberde ayrıca İran'ın bazı balistik füzelerine misket mühimmatı yerleştirdiği belirtiliyor. Bu mühimmatlar, tek bir füzenin havada çok sayıda parça halinde dağılmasına neden olduğu için önleme sürecini daha karmaşık hale getiriyor.

Bu durum da İsrail'in her saldırıyı durdurmak için daha fazla önleyici füze kullanmasına yol açıyor.

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 5

ABD'NİN ROLÜ: YARDIM MI GELECEK, YOKSA STOKLAR MI KORUNACAK?

Washington yönetiminin bu sorun hakkında aylar öncesinden bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.

Bir ABD'li yetkili, İsrail'in yaşadığı mühimmat sıkıntısına rağmen ABD'nin kendi stoklarında benzer bir sorun bulunmadığını savundu.

Yetkili şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede üslerimizi, personelimizi ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz."

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 6

Ancak Washington'un İsrail'e yeni önleyici füze sevkiyatı yapıp yapmayacağı henüz net değil.

Daha önceki askeri yardım paketlerinde füze savunma sistemleri yer almıştı. Ancak yeni sevkiyatların yapılması durumunda bunun ABD'nin kendi mühimmat stokları üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 7

TRUMP'IN "SINIRSIZ MÜHİMMAT" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce yaptığı bir açıklamada ABD'nin "neredeyse sınırsız mühimmat" stokuna sahip olduğunu iddia etmişti.

Ancak bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanabilmiş değil.

Savunma analistleri ise uzun süreli ve geniş çaplı bir savaşın dünyanın en büyük ordularının bile mühimmat stoklarını hızla tüketebileceğini vurguluyor.

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 8

RAKAMLAR DİKKAT ÇEKİCİ: ABD DE CİDDİ MÜHİMMAT HARCADI

Verilere göre ABD de İran'la yaşanan çatışmalarda önemli miktarda hava savunma mühimmatı kullandı.

Center for Strategic and International Studies'in verilerine göre geçen yıl İran'la yaşanan 12 günlük çatışma sırasında ABD 150'den fazla THAAD önleyici füze fırlattı.

Bu sayı, o dönemde ABD'nin toplam THAAD envanterinin yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

Mevcut savaşın ilk günlerinde ise Washington'un yaklaşık 2,4 milyar dolar değerinde Patriot önleyici füze kullandığı bildirildi.

Savunma uzmanları, İran'la uzun süreli bir savaşın devam etmesi halinde hem İsrail'in hem de ABD'nin hava savunma mühimmatlarının ciddi şekilde azalabileceğini belirtiyor.

İsrail'in gizli krizi! Tel Aviv'den Washington'a kırmızı kodlu yardım talebi 9

İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ SALDIRILARI VE ARTAN GERİLİM

Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran gelişmeler yalnızca İran'la sınırlı değil.

İsrail işgal güçleri son yıllarda bölgede birçok ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bunlar arasında:

  • İran
  • Lübnan
  • Suriye
  • Irak
  • Filistin

gibi ülkeler ve bölgeler bulunuyor.

Uzmanlara göre İsrail'in çok sayıda cephede yürüttüğü askeri operasyonlar, hava savunma sistemlerinin üzerindeki yükü artırıyor ve mühimmat stoklarının hızla erimesine neden oluyor.

Bu tablo, Tel Aviv'in bölgedeki saldırgan politikalarının askeri açıdan da sürdürülebilirliğinin tartışmalı hale geldiğini gösteren en somut işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

