29 Ekim 2021, Cuma
İsrail'in gizli bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı! Uydu her şeyi ortaya çıkardı
Dünyanın merakla takip ettiği İsrail'in gizli bölgesi uydu tarafından görüntülendi. Tel Aviv'de bulunan yerde gizli deneylerin yapıldığı iddia edilmişti. Milyonlarca insanın merak ettiği İsrail'in istihbarat yeri ortaya çıktı. Dimona'daki nükleer tesis dahil stratejik yerlerin ortaya saçılması İsrail'de paniğe sebep oldu.
Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 10:21
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