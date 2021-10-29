İsrail’in gizli bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı! Uydu her şeyi ortaya çıkardı

Bu sorun aslında, 1997'de Clinton yönetiminde gizlilik ihlallerine yanıt olarak kabul edilen Kyl-Bingaman Değişikliği ile başladı. Başkan, Soğuk Savaş döneminden kalma yüz binlerce uydu fotoğrafının üstündeki 'gizlilik' kategorisini kaldırdı. İsrail o dönemde ülke üzerindeki resimlerin çözünürlüğünü sınırlamak için baskı uygulamıştı, ki yukarıda bahsi geçen değişiklik bu şekilde ortaya çıktı.