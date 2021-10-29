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İsrail'in gizli bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı! Uydu her şeyi ortaya çıkardı

Dünyanın merakla takip ettiği İsrail'in gizli bölgesi uydu tarafından görüntülendi. Tel Aviv'de bulunan yerde gizli deneylerin yapıldığı iddia edilmişti. Milyonlarca insanın merak ettiği İsrail'in istihbarat yeri ortaya çıktı. Dimona'daki nükleer tesis dahil stratejik yerlerin ortaya saçılması İsrail'de paniğe sebep oldu.

Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 10:21
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İsrail’in gizli bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı! Uydu her şeyi ortaya çıkardı

Tel Aviv'in sır gibi sakladığı yerlerin uydu görüntüleri dün itibariyle ortalığa saçıldı. Uzmanlar, önemli istihbaratlarının eline önemli bilgilerin geçmesinin yanı sıra başka bir riskin de altını çizdi.

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İsrail’in gizli bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı! Uydu her şeyi ortaya çıkardı

Haritalama şirketi Mapbox tarafından İsrail'in uydu görüntülerini piksel başına 2 metreden 50 santimetreye kadar artırması ve Dimona'daki nükleer tesis dahil stratejik yerlerin ortaya saçılması, ülkede paniğe sebep oldu.

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İsrail’in gizli bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı! Uydu her şeyi ortaya çıkardı

Bu sorun aslında, 1997'de Clinton yönetiminde gizlilik ihlallerine yanıt olarak kabul edilen Kyl-Bingaman Değişikliği ile başladı. Başkan, Soğuk Savaş döneminden kalma yüz binlerce uydu fotoğrafının üstündeki 'gizlilik' kategorisini kaldırdı. İsrail o dönemde ülke üzerindeki resimlerin çözünürlüğünü sınırlamak için baskı uygulamıştı, ki yukarıda bahsi geçen değişiklik bu şekilde ortaya çıktı.

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İsrail’in gizli bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı! Uydu her şeyi ortaya çıkardı

Yasa, İsrail ve bölgelerini gösteren yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarının toplanmasına ve dağıtılmasına, yalnızca federal yetki ile izin verildiğini belirtiyor. Eski Başkan Donald Trump, Temmuz 2020'de, halka sunulan fotoğrafların piksel başına 2 metreden 0,4 metreye kadar daha yüksek çözünürlüğüne izin veren değişikliği güncelledi.

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İsrail’in gizli bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı! Uydu her şeyi ortaya çıkardı

İSTİHBARATIN DÜŞMAN ELİNE GEÇMESİ TEK SORUN DEĞİL

İsrail'deki güvenlik kurumunu rahatsız edebilecek sorun, sadece istihbaratın düşmanın eline geçmesi değil, sivillerin, gazetecilerin ve bağımsız kuruluşların, açık kaynaklı bilgi toplama yeteneklerinin artması.