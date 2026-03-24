İsrail'in ABD'deki kirli düzeni: Siyasetten kiliseye 8 maddelik siyonist istila
SABAH gazetesinden Selçuk Eren'in haberine göre İsrail, ABD'yi sistemli bir şekilde savaştan savaşa sürüklüyor. Washington'un kılcal damarlarına kadar sızan siyonist ağ, sadece siyaseti değil; teknolojiyi, medyayı ve inanç dünyasını da kontrolü altında tutuyor. 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılarla dünya bir kez daha küresel bir krizin eşiğine getirilirken, bu kirli çarkın nasıl işlediği tüm detaylarıyla deşifre oldu.
Irak'tan Afganistan'a, Gazze'den İran'a kadar uzanan kanlı süreçte, Washington'u saran bu gölge güçler karar mekanizmalarını rehin almış durumda. İşte 8 maddede ABD'yi esir alan o yapı:
1. SİYASETİN GİZLİ KASASI: AIPAC
İsrail lobisinin kalbi olan AIPAC, ABD siyasetini gizli ödeneklerle kontrol ediyor. Kongre üyelerinin yüzde 80'ine nüfuz eden bu yapı karşısında, bağımsız isimler "başlarına bir bela gelmesin" diye sessiz kalmayı tercih ediyor.
Suikast korkusunun bile dile getirildiği bu sistemde, AIPAC'ın onayı olmadan Washington'da siyaset yapmak imkânsız hale getirilmiş durumda.
2. AKADEMİ DÜNYASINDA 'ANTİSEMİTİZM' SİLAHI
ABD'deki üniversitelerin mütevelli heyetleri; Yahudi finansçılar ve hukukçuların kuşatması altında. Bilim yuvalarındaki bu ağırlık, "antisemitizm" tanımının bir silah gibi kullanılmasına yol açıyor.
İsrail'e yönelik her türlü akademik eleştiri, bu tanım üzerinden baskılanarak susturuluyor.
3. HOLLYWOOD: "YAHUDİ FİLMİ YAP, OSCAR'I KAP!"
Sinema endüstrisinin kalbindeki kirli yüzü, ünlü sanatçı Ricky Gervais deşifre etmişti.