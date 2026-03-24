İsrail'in ABD'deki kirli düzeni: Siyasetten kiliseye 8 maddelik siyonist istila

SABAH gazetesinden Selçuk Eren'in haberine göre İsrail, ABD'yi sistemli bir şekilde savaştan savaşa sürüklüyor. Washington'un kılcal damarlarına kadar sızan siyonist ağ, sadece siyaseti değil; teknolojiyi, medyayı ve inanç dünyasını da kontrolü altında tutuyor. 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılarla dünya bir kez daha küresel bir krizin eşiğine getirilirken, bu kirli çarkın nasıl işlediği tüm detaylarıyla deşifre oldu.

Irak'tan Afganistan'a, Gazze'den İran'a kadar uzanan kanlı süreçte, Washington'u saran bu gölge güçler karar mekanizmalarını rehin almış durumda. İşte 8 maddede ABD'yi esir alan o yapı:

1. SİYASETİN GİZLİ KASASI: AIPAC

İsrail lobisinin kalbi olan AIPAC, ABD siyasetini gizli ödeneklerle kontrol ediyor. Kongre üyelerinin yüzde 80'ine nüfuz eden bu yapı karşısında, bağımsız isimler "başlarına bir bela gelmesin" diye sessiz kalmayı tercih ediyor.

Suikast korkusunun bile dile getirildiği bu sistemde, AIPAC'ın onayı olmadan Washington'da siyaset yapmak imkânsız hale getirilmiş durumda.

2. AKADEMİ DÜNYASINDA 'ANTİSEMİTİZM' SİLAHI

ABD'deki üniversitelerin mütevelli heyetleri; Yahudi finansçılar ve hukukçuların kuşatması altında. Bilim yuvalarındaki bu ağırlık, "antisemitizm" tanımının bir silah gibi kullanılmasına yol açıyor.

İsrail'e yönelik her türlü akademik eleştiri, bu tanım üzerinden baskılanarak susturuluyor.

3. HOLLYWOOD: "YAHUDİ FİLMİ YAP, OSCAR'I KAP!"

Sinema endüstrisinin kalbindeki kirli yüzü, ünlü sanatçı Ricky Gervais deşifre etmişti.

Gervais'in, Holokost temalı "The Reader" filmiyle Oscar alan Kate Winslet'a yönelik, "Yahudi filmi yap ve Oscar'ı kap, bak dediğim oldu" sözleri, ödül sisteminin hangi kriterlere göre işlediğini kanıtlar nitelikte.

4. MEDYADA SİSTEMATİK SANSÜR

ABD ana akım medyasının mülkiyet yapısı ya doğrudan Yahudi iş insanlarına ait ya da yönetim kademeleri tamamen bu ağın kontrolünde. Akademik çalışmalar, İsrail aleyhine yapılabilecek haberlerin bu mecralarda nasıl bir sansür duvarına çarptığını defalarca ortaya koydu.

5. İŞ DÜNYASINDA 'SOSYAL LİNÇ' VE BASKI

Birçok ABD'li şirket için İsrail destekçisi olmak artık bir "zorunluluk". "StopAntisemitism" gibi gruplar, sosyal medyada İsrail'i eleştiren çalışanların peşine düşerek şirketlere işten çıkarma baskısı uyguluyor. Ekonomik güç, bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor.

6. TEKNOLOJİ DEVLERİ SOYKIRIMIN HİZMETİNDE

7 Ekim 2023'ten 10 Ekim 2025'e kadar süren Gazze soykırımı boyunca; Google, Oracle, Microsoft, Instagram, WhatsApp, YouTube, ChatGPT ve Dell gibi devlerin İsrail'e çeşitli alanlarda stratejik destek sağladığı belgelerle kanıtlandı. Silikon Vadisi, siyonist emellerin lojistik üssüne dönüştü.

7. SAVUNMA SANAYİİ VE 38 MİLYAR DOLARLIK ÇEK

1998'den beri her 10 yılda bir yenilenen güvenlik anlaşmalarıyla ABD, İsrail'in en büyük silah tedarikçisi konumunda. 2016'daki anlaşma uyarınca taahhüt edilen 38 milyar dolarlık askeri yardım, ABD'li savunma şirketlerinin en büyük pazarının neden İsrail olduğunu ve savaşların neden bitmediğini açıklıyor.

8. EVANJELİKLER: "HIRİSTİYAN SİYONİSTLER"

Yahudiler, ABD'deki kiliseleri 80 milyon üyeli Evanjelikler üzerinden kontrol ediyor.

Cumhuriyetçi Parti ile sarsılmaz bağları olan bu kitle, kendilerini "Hıristiyan siyonistler" olarak tanımlıyor ve İsrail'in yayılmacı politikalarını dini bir görev addederek destekliyor.

