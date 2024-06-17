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İsrail'de kriz: Netanyahu savaş kabinesini feshetti | 'Soykırım Kabinesi'nde ABD parmağı mı var? Washington kulislerinde ne konuşuluyor? Amerika'nın B planında Benny Gantz mı var?

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti. Netanyahu, kabinenin Benny Gantz'ın isteği üzerine kurulduğunu ve onun ayrılması üzerine fesih kararının alındığını duyurdu. Soykırım kabinesi dağılınca gözler ABD'ye çevrildi. Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor? Ayrıntıları AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu A Haber'de aktardı. Öte yandan Amerika'nın B Planında Gantz'ın olduğuna dikkat çekti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 17.06.2024 22:50 Güncelleme: 17.06.2024 23:21
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İsrail’de kriz: Netanyahu savaş kabinesini feshetti | ’Soykırım Kabinesi’nde ABD parmağı mı var? Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor?

Katil Netanyahu, 7 Ekim saldırılarının başlamasıyla kurulan altı üyeli savaş kabinesini feshetti. Kararın, Gantz ve Eisenkot'un 9 Haziran'da kabineden ayrıldıklarını açıklamasının ardından gelmesine dikkat çekiliyor.

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İsrail’de kriz: Netanyahu savaş kabinesini feshetti | ’Soykırım Kabinesi’nde ABD parmağı mı var? Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor?

Soykırım kabinesi dağılınca gözler ABD'ye çevrildi. Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor? Ayrıntıları AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu A Haber'de aktardı.

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İsrail’de kriz: Netanyahu savaş kabinesini feshetti | ’Soykırım Kabinesi’nde ABD parmağı mı var? Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor?

Öte yandan Hasasu A Haber'de Amerika'nın B planında Gantz'ın olduğuna dikkat çekti.

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İsrail’de kriz: Netanyahu savaş kabinesini feshetti | ’Soykırım Kabinesi’nde ABD parmağı mı var? Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor?

Can Hasasu'nun açıklamaları şöyle: "ABD Biden yönetimi, İsrail'deki gelişmelerden oldukça rahatsızdı. Özellikle ABD yönetimi, Binyamin Netanyahu ile ilgili rahatsızlıklarını uzun süredir dile getirmekten çekinmiyor. Ne mecliste ne de Biden düzeyinde başkan bile bu konuyu dile getirmekten çekinmiyor. Netanyahu yönetiminin özellikle Gazze meselesini iyi yürütemediğini ve Amerika seçimleri öncesinde Demokrat Parti'yi çok zor bırakacağı şekilde sivil kayıpları önemsemeden yürütülen operasyonlar konusunda Biden yönetimi bir hayli şikayetçi.

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İsrail’de kriz: Netanyahu savaş kabinesini feshetti | ’Soykırım Kabinesi’nde ABD parmağı mı var? Amerika bu kabine değişikliğin arkasında olabilir mi? Washington kulislerinde ne konuşuluyor?

"KABİNEYİ ASLINDA 2 NEDENLE KURDU"

Şimdi bu son savaş kabinesi meselesinde Netanyahu zaten 7 Ekim'den sonra belli ki bölgede çok sert operasyon ve karşılık vereceğini zaten belirlemişti. Bu kabineyi aslında 2 nedenle kurdu. Birincisi iç kamuoyundaki iç tepkiyi emmek. Mümkün olduğunca çok partiyi siyasi grubu kurulacak bir savaş kabinesinin içerisine dahil ederek muhalif sesleri kısmak. Muhalif sesleri de aslında Gazze'deki operasyonlara dahil etmekti. İkincisi ise bir nevi aslında burada izlenecek yol ve yöntem çok sert olacağı önceden belirlenmiş olmalı ki sivil kayıplarda öngörülüyordu. Dolayısıyla burada yürütülecek operasyonlara diğer siyasi partileri de mümkün olduğunca dahil etmek. Bunları da Netanhahu, sorumluluk altına almak istiyordu.