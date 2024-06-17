İsrail'de kriz: Netanyahu savaş kabinesini feshetti | 'Soykırım Kabinesi'nde ABD parmağı mı var? Washington kulislerinde ne konuşuluyor? Amerika'nın B planında Benny Gantz mı var?

"KABİNEYİ ASLINDA 2 NEDENLE KURDU"

Şimdi bu son savaş kabinesi meselesinde Netanyahu zaten 7 Ekim'den sonra belli ki bölgede çok sert operasyon ve karşılık vereceğini zaten belirlemişti. Bu kabineyi aslında 2 nedenle kurdu. Birincisi iç kamuoyundaki iç tepkiyi emmek. Mümkün olduğunca çok partiyi siyasi grubu kurulacak bir savaş kabinesinin içerisine dahil ederek muhalif sesleri kısmak. Muhalif sesleri de aslında Gazze'deki operasyonlara dahil etmekti. İkincisi ise bir nevi aslında burada izlenecek yol ve yöntem çok sert olacağı önceden belirlenmiş olmalı ki sivil kayıplarda öngörülüyordu. Dolayısıyla burada yürütülecek operasyonlara diğer siyasi partileri de mümkün olduğunca dahil etmek. Bunları da Netanhahu, sorumluluk altına almak istiyordu.